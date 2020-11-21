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中国首次发行负利率主权债券，为何在国际上被疯抢？

李金磊

2020年11月21日10:25  来源：中国新闻网
 

中新网客户端11月21日电(记者 李金磊)历史性一幕出现了：中国首次发行负利率主权债券，然后被国际投资者抢购！

负利率还抢着买？到底怎么回事？

中国首次发行负利率主权债券

11月18日，中华人民共和国财政部顺利发行40亿欧元主权债券。其中，5年期7.5亿欧元，发行收益率为-0.152%；10年期20亿欧元，发行收益率为0.318%；15年期12.5亿欧元，发行收益率为0.664%。

财政部说，此次发债是2019年重启欧元主权债券发行后连续第二年发行，取得了截至目前我国境外主权债券发行的最低收益率。其中5年期采用溢价发行，票息0%，首次实现负利率发行。

从簿记情况看，国际投资者认购踊跃，订单规模达到发行量的4.5倍，投资者群体丰富，涵盖央行、主权基金、超主权类及养老金、资管和银行等。

看到这里，很多小伙伴就不明白了：借100元最后可能还你99元，为什么在负利率情况下，投资者还抢购呢？

负利率为何还被疯抢？

一是预期欧元利率将进一步下行。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，市场接受以欧元计价的中国负利率主权债券，表明投资者预期欧元利率还有进一步下行空间，这些投资者可以更低的收益率(即更高的债券价格)卖出负利率债券，从而获取正收益。

新冠疫情暴发后，欧洲央行货币宽松再度加码，欧元区负利率盛行，其中11月18日德国5年期国债收益率为-0.76%。

中金公司固定收益首席分析师陈健恒表示，由于欧洲疫情反复，通胀走弱，而欧央行货币政策开始加码，但财政政策暂时没有更大的新举措出台，欧洲复兴计划要从明年二季度才开始实施。因此，往后看一两个季度，基本面和供需关系可能仍会压制欧元区利率，使得欧元区利率维持低位甚至继续走低。

二是中国主权债券信用高。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才认为，虽然这次欧元主权债券以很低的负利率发行，但在欧洲金融市场上，这一利率水平还要高一点。从投资者角度看，收益率相对来说并不低，是合算的。而且中国政府也不会存在信用风险，是靠得住的。

王青表示，市场接受以负利率发行的中国主权债券，也显示国际投资者对中国主权信用抱有很高信心。

据悉，标普全球评级和惠誉评级均授予此次发行的欧元主权债券“A+”评级，与中国“A+”主权评级一致。

也就是说，中国的主权债券对外资来说更安全，投资风险比较小。

三是外资看好中国经济前景。

中国民生银行首席研究员温彬对中新网记者表示，目前欧元区的存款基准利率已经是负值，欧洲多国长期国债收益率也是负利率区间，在此背景下，国际投资者抢购中国主权债券，实际上也反映了他们看好中国经济前景、对中国经济更有信心。

财政部表示，此次发行采用“三地上市、两地托管”模式，在伦敦证券交易所、卢森堡证券交易所和香港证券交易所三地上市。

在温彬看来，财政部顺利发行40亿欧元主权债券，有利于进一步推进人民币国际化，对于完善欧元主权债券收益率曲线具有积极的意义。(完)

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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