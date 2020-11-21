中消协：“双11”直播带货和促销规则负面信息最集中

本报讯（记者 王薇）为全面了解“双11”期间消费者意见和建议，切实发挥社会监督作用，聚焦“购物节”消费体验短板，完善“消费季”纠纷解决机制，中国消费者协会利用互联网舆情监测系统，对10月20日—11月15日期间相关消费维权情况进行了网络大数据舆情分析。昨天，《“双11”消费维权舆情分析报告》出炉。

报告显示，今年“双11”直播带货、不合理规则两大消费负面信息最为集中。其中，直播带货的消费负面信息表现为，数据流量真真假假，直播人气“雾里看花”和明星直播生意火爆，售后服务无人买单两个方面。27天内，中消协共收集有关“直播带货”类负面信息334083条。每日负面信息量较为平稳，日均在12373条左右，其中11月11日舆情信息量最高。从本次监测的舆情反馈来看，直播带货的“槽点”主要集中在明星带货涉嫌刷单造假，售后服务满意度低、体验较差两个方面。

不合理规则方面，监测期内共收集有关促销规则类负面信息915029条，相关负面信息在11月1日和11日较多。北京青年报记者了解到，“双11”期间促销规则消费者在三个方面“槽点”最多。

一是电商选择性推送优惠券精准杀熟；平台利用算法技术给不同类型消费者数据“画像”并量身定制更“懂你”的商品和服务，老用户看到的价格比新用户贵，或搜索到的结果比新用户少。二是不合并付尾款不能使用满减优惠券、不付尾款不能退款、付尾款必须熬到凌晨、“双11”当天不能退款等“硬规则”引发的无奈“吐槽”热度持续时间较长。三是诸如计算满减、津贴、红包、合并购买等堪比数学考题的玩法抬高了消费者的时间成本，降低了便捷感体验，导致“尾款人”热情下降。

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