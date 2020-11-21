新华社北京11月21日电 题：APEC新愿景将为亚太经济增长提供新动能——商务部有关负责人解读《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》

新华社记者于佳欣

11月20日晚，亚太经合组织（APEC）第二十七次领导人非正式会议以视频方式举行。会议成果之一是通过了《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》。

“本次会议在APEC合作中具有标志性意义。”商务部国际司副司长杨正伟在对会议成果解读时表示，这一新愿景将为亚太经济增长提供新动能。

开启2020年后的合作愿景，以代替将于今年年底到期的茂物目标，是本次会议的一大重要成果。

茂物目标于1994年在印度尼西亚茂物举行的APEC领导人非正式会议期间提出，旨在确立发达经济体成员、发展中经济体成员分别在2010年、2020年实现贸易和投资自由化。

“会议宣布达成茂物目标。”杨正伟介绍，茂物目标实施26年来，亚太贸易投资自由化便利化取得了令人瞩目的成果。具体来说：

——贸易投资高速增长，贸易额增长5倍，年均增速6.7%；双向投资增长12倍，年均增速超过10%。

——自由化便利化水平大幅提升，区域平均关税水平从13.9%减少到5.2%，贸易成本和时间大幅下降。

——一体化程度显著提高，自由贸易协定数量增长近8倍，孕育了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等覆盖面广、水平高的大型自贸协定。

杨正伟强调，中国在实现茂物目标中贡献巨大，平均关税水平从23.6%下降到7.5%，服务贸易开放程度显著提高，外资准入门槛不断降低，中国还提供了中国国际进口博览会等贸易促进的国际公共产品。

新愿景从贸易和投资，创新和数字化，强劲、平衡、安全、可持续和包容增长等方面作出安排。杨正伟介绍亮点如下：

在贸易投资方面，APEC将构建自由、开放、公平的贸易和投资环境，继续支持多边贸易体制，推进区域经济一体化，促成全面和高标准亚太自贸区。

在数字经济方面，APEC将推动数字经济新业态新模式发展，推动亚太人民和工商界更好参与甚至引领数字时代的全球经济发展。

在促进经济包容性方面，APEC将致力于促进中小企业、妇女参与经济，让经济发展更具可持续性和韧性。

“新愿景延续了茂物目标精神，作出支持多边贸易体制长期承诺，展现了坚定推动区域一体化的决心，抓住了数字经济蓬勃发展的时代特征，将为亚太经济增长提供新动能。”杨正伟说。

“十四五”规划《建议》提出，中国将实行高水平对外开放，开拓合作共赢新局面。“这必将为实施新愿景做出积极贡献。”杨正伟说。

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