2020中国5G+工业互联网安全专题活动在武汉举办

人民网北京11月21日电 近日，2020中国5G+工业互联网大会——5G+工业互联网安全专题活动在武汉举办。活动以“共享前沿技术、共建安全生态”为主题， 充分展现工业互联网安全发展对抓住新工业革命的历史机遇，建设“两个强国”与推动经济高质量发展的关键支撑作用。

会上，工业和信息化部网络安全管理局局长赵志国指出，5G和工业互联网紧密结合，将在更广范围、更深层次、更高水平推动新一代信息技术与实体经济深度融合，网络安全更加严峻复杂，要做好新发展阶段工业互联网安全工作。他透露，下一步将从四方面做好相关工作。一是坚持制度引领，督促企业落实网络安全主体责任，提升自身安全防护能力；二是坚持创新驱动，强化网络安全技术、产品、解决方案供给和应用；三是坚持高效协同，优化打造能力先进、保障有力的工业互联网安全技术服务体系；四是坚持融通发展，促进产、学、研、用协同，不断壮大生态优势。

5G网络如何与工业互联网深度互联？中国工程院院士邬贺铨指出，5G对工业互联具有强大的推动作用，推动物联网发展到宽带大连接智联网，促进云边端计算能力协同，赋能工业互联网发展，工业互联网将成为互联网发展的主场。当前，网络安全挑战具有云化和虚拟化、开放化、开源化、大连接的特点，要重视边缘计算、物联网、数据加密、数据融合与隐私及商密保护等安全工作，建立自主可控的网络安全技术、产品和服务，构建工业互联网的网络安全生态。

据悉，活动由工业和信息化部、湖北省人民政府共同主办，国家工业信息安全发展研究中心承办，来自政府机关、研究机构和大学、企业代表共230余人出席本次活动。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)