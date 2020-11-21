首都机场迎来2020年冬季首场降雪 已取消航班120架次

人民网北京11月21日电 （记者乔雪峰） 11月21日6时50分，首都机场迎来今冬首场降雪。据气象部门预测，今日9时-14时短时中雪，累积降雪量为小雪至中雪。截至15:00，首都机场已执行500架次，取消120架次，共计完成航空器除冰129架次。

为做好降雪期间的旅客出行保障工作，首都机场于20日16时召开了运管委冰雪保障准备会，提前研判，积极部署。21日6时，首都机场启动运管委协同运行一级响应机制，与空管、航司和主要保障单位联席沟通，统一协调航班有序放行，全力降低降雪对航班运行的影响。同时启用定点除冰，期间开放4个定点除冰坪，采用全慢车除冰模式对航空器进行除冰作业。

针对本次降雪的除冰雪保障作业，首都机场飞行区提前备勤人员163人，安排除雪车辆81辆，储备除冰液600吨、融雪剂200吨。据了解，为全面提升今冬除冰雪保障能力，今年首都机场在除冰方面推出四车除冰模式，除冰时间缩短一半，同时引入深航、川航两家除冰公司参与定点除冰坪航空器除冰工作，加强现场除冰保障力量，并在过程中提前沟通机组除冰需求，不断提升现场航空器除冰效率。此外，除雪工作模式由8辆涡喷7热吹车除雪模式全面升级为由12辆涡喷7热吹车组成的除雪作业模式，细化与固定各分组作业区域，全面提升跑道组除雪效率，为保障旅客在降雪天气下的平安顺畅出行打下坚实基础。

在航站楼内，首都机场也提前清点除雪物资、调配除雪保障人员。为防止旅客摔伤，首都机场在各出入口及廊桥都铺设了地垫、并放置了防滑警示牌，同时在现场各关键流程节点增派了服务引导人员。此外，在道路交通方面，首都机场安排作业及巡视人员179人、除雪车10辆，储备融雪剂330吨、除冰液28吨，加大对航站楼及周边道路的巡视力度，切实做好除冰除雪工作。

据悉，本次降雪影响范围较大，今日东北、西北、华北等多地会出现小到中雪或雨夹雪，甘肃南部、陕西南部等地局地有大雪。首都机场提示广大旅客密切关注往来目的地的天气和航班动态，及时通过首都机场官方网站www.bcia.com.cn或拨打首都机场24小时问讯电话010-96158查询航班信息，也可直接咨询各航空公司（国航95583、东航95530、海航95339）了解相关情况，合理安排出行计划。

知识科普：

航空器除冰：飞机是一个借助空气产生的升力飞行的交通工具，机体表面的冰雪附着会增加阻力，积冰会破坏飞机飞行中的空气动力性能。目前民航业常见的除冰方式是喷洒除冰液，即飞机“洗热水澡”，去除飞机上附着的冰雪，并预防二次积冰。但是，除冰液防止二次积冰的时间是有限的，因此除冰后的飞机需要尽快起飞。这也是为何航空公司要等到旅客登机完毕、关闭舱门以后才能开始除冰的原因。

定点除冰：为提升航空器除冰效果，首都机场在跑道起飞端头附近专门设置了定点除冰区域，以满足大量航空器的除冰作业，它的优势是方便飞机在除冰结束后第一时间就可以在跑道外等待起飞。

慢车除冰：慢车除冰是相对于飞机关闭发动机后再除冰的传统除冰模式的一种技术改进。慢车除冰模式是不关闭飞机发动机，使发动机保持在怠速运行状态，就进行除冰作业，该模式下的除冰效率能提高30%以上。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)