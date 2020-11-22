近11万家民企帮扶12.71万个村（权威发布）

本报北京11月21日电 （记者王浩）广泛动员全社会力量，合力推进脱贫攻坚，是中央关于打赢脱贫攻坚战的工作要求。“万企帮万村”精准扶贫行动实施以来，广大民营企业倾情投入。5年来，全国已有近11万家民营企业精准帮扶12.71万个村，带动和惠及1500余万建档立卡贫困人口。在20日国新办举行的中外记者见面会上，4位参与“万企帮万村”精准扶贫行动的企业代表讲述了他们的扶贫故事。

谈及参与脱贫攻坚的初衷，民营企业家们感慨颇深。正邦集团党委书记、董事局主席、总裁林印孙介绍，作为农业企业，集团初步完成了农业全产业链布局。集团各分子公司与周边贫困村对接，寻找与产业扶贫的结合点。10多年来，集团投资280多亿元，推进扶贫项目90多个。

“民营企业参与精准扶贫是义不容辞的责任。”荣民控股集团有限公司董事长史贵禄说，民营企业能够得到发展，离不开党和国家的好政策。民营企业家是改革开放的受益者，没有改革开放就没有民营企业的今天。来自农村的他，最大的心愿就是让农民富裕。

打赢脱贫攻坚战要精准发力。民营企业结合自身优势，因地制宜提供帮扶举措。福耀集团创始人、董事长曹德旺介绍，企业和政府合作，充分挖掘农村特色资源，调动农民积极性，发展扶贫产业。

“改变一个孩子就是改变一个家庭。”宁夏宝丰集团有限公司董事长党彦宝说。公司致力于教育扶贫，10年间共资助大学生22.29万人，共捐助22.83亿元，通过教育扶贫，让更多孩子从大山里走出来。

《 人民日报 》（ 2020年11月22日 03 版）

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