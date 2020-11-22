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世贸组织：全球货物贸易三季度强劲反弹

2020年11月22日08:50  来源：北京日报
 

　　世贸组织发布的最新一期《货物贸易晴雨表》报告显示，全球货物贸易景气指数达100.7，相较于8月发布的84.5有大幅提升

　　世贸组织表示，随着前期受抑的市场需求释放完毕、企业库存补给完成，四季度全球货物贸易增长可能放缓

　　新华社日内瓦11月20日电（记者凌馨）世界贸易组织20日发布报告说，受出口订单快速增长拉动，今年第三季度全球货物贸易强劲反弹，但未来这一增长趋势能否持续仍存在不确定性。

　　世贸组织当天发布的最新一期《货物贸易晴雨表》报告显示，全球货物贸易景气指数达100.7，相较于8月发布的84.5有大幅提升。

　　世贸组织表示，为抗击新冠疫情，二季度多地采取封锁和旅行限制措施，造成全球贸易和生产大幅减少；而随着疫情防控措施放松，三季度全球货物贸易强劲反弹。不过，随着前期受抑的市场需求释放完毕、企业库存补给完成，四季度全球货物贸易增长可能放缓。

　　世贸组织强调，目前全球贸易局势仍存在高度不确定性。随着欧洲和北美地区疫情反弹，多国再次出台封锁措施，可能引发新一轮企业关门或陷入财务困境。

　　10月，世贸组织曾预测，今年全球货物贸易量将萎缩9.2%，明年将增长7.2%，但贸易规模将远低于疫情前水平。

　　根据全球货物贸易景气指数的编制规则，数值100为其基准点。如果某一季度的指数读数为100，意味着全球货物贸易增长符合中期趋势预期。指数大于100表示该季度全球货物贸易增长高于预期水平，反之则显示全球货物贸易增长低于预期水平。

　　世贸组织2016年7月首次发布全球贸易景气指数，通过采集主要经济体的贸易统计数据，就当前世界贸易的短期发展走向提供早期信号，为贸易政策制定者和工商界提供更为及时的国际贸易信息。

　　自2019年9月，世贸组织开始分别发布《货物贸易晴雨表》报告和《服务贸易晴雨表》报告，替代此前的全球贸易景气指数报告。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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