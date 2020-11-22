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进博局：数百家企业已签约第四届进博会

白波

2020年11月22日08:51  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 白波）第三届进博会刚刚闭幕，第四届进博会就已进入倒计时。中国国际进口博览局11月20日在进博会官网发布公告，第四届进博会将继续于2021年11月5日至10日在上海举办，截至目前已有数百家企业报名、签约参展第四届进博会。

　　公告称，在各方的积极参与和大力支持下，第三届中国国际进口博览会如期线下成功举办。本届进博会，是疫情防控常态化条件下中国举办的一场规模最大、参展国别最多、线上线下结合的展会。展览面积近36万平方米，比上届扩大近3万平方米，411项新产品、新技术、新服务首发首展，101场配套活动集中举办，近40万名专业观众注册报名，意向成交额726亿美元，3000多名境内外记者报名采访，实现了安全、精彩、富有成效的预期目标。

　　根据规划，第四届进博会企业商业展将延续食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医疗保健、服务贸易六大展区设置，为全球企业提供绝佳的展览展示平台和共享中国市场的机遇。截至目前，已有数百家企业报名、签约参展第四届进博会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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