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我国电子社保卡申领超3亿张 22个城市可扫码乘车

姜琳

2020年11月22日08:54  来源：新华网
 

　　新华社北京11月21日电（记者姜琳）人力资源和社会保障部最新数据显示，截至10月末，社保卡持卡人数已达到13.29亿人，覆盖我国94.9%的人口。每5位持卡人中已有1人同时申领电子社保卡，电子社保卡申领总数已突破3亿张。

　　人社部有关负责人介绍说，通过电子社保卡，可以在网上办理社保关系转移、养老金测算、境外社保免缴、失业登记、失业保险待遇申领等40项全国性社保服务。此外，电子社保卡的移动支付功能，已在27省的224个地市支持就医购药扫码结算，在22个城市开通银联乘车码，市民可以用电子社保卡扫码乘车。

　　这位负责人表示，目前通过常用的App、小程序等，即可找到电子社保卡线上服务。这些渠道包括国家政务服务平台，电子社保卡小程序，掌上12333，工、农、中、建、交、邮储、招商、平安等各大银行，以及支付宝、微信、云闪付等。

　　下一步，人社部门计划利用两年左右时间，开展人力资源社会保障信息化便民服务创新提升行动，推进“全业务用卡”，不仅在人社领域实现身份凭证用卡、人社缴费凭卡、补贴待遇进卡、工伤结算持卡，还将积极推进“一网通办”，方便百姓随时随地获取服务。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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