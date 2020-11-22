部分银行保险机构助贷机构违规抬升小微企业综合融资成本被通报

新华社北京11月21日电（记者李延霞）记者21日从中国银保监会获悉，部分银行保险机构、助贷机构在贷款中违规收取应减免费用，强制捆绑销售，收取高额服务费和代理手续费，抬升了小微企业综合融资成本，被国务院办公厅督查室、银保监会办公厅点名通报。

通报表示，银保监会近期组织开展了小微企业融资收费专项检查，对群众通过国务院“互联网+督查”平台反映的有关问题线索进行了核查，国务院办公厅督查室对有关突出问题进行了暗访督查。督查检查发现，银行保险机构总体能够认真执行小微企业金融服务政策，不断加大减费让利力度，但仍有部分银行保险机构、助贷机构对监管规定有令不行、有禁不止，抬升了综合融资成本，削弱了小微企业获得感。

通报指出，工商银行部分分支机构违规向小微企业收取贷款承诺费、投融资顾问费等“两禁两限”费用；民生银行总行集团金融部和部分分支机构违规向小微企业收取贷款承诺费、银行承兑汇票敞口管理费、法人账户透支业务承诺费等“两禁两限”费用；民生银行在已有抵押的前提下向客户销售保险费率较高的人身意外险，提取高额代理手续费；中国平安保险（集团）股份有限公司下属平安普惠融资担保有限公司与兴业银行合作发放小微企业普惠型贷款，强制捆绑销售保险，收取高额服务费。

通报指出，各银行保险机构和助贷机构要引以为戒、举一反三，强化对稳企业的金融支持，积极为企业纾困解难；要切实维护贷款企业知情权、自主选择权和公平交易权，不得利用市场优势地位附加不合理条件；要加强公司治理，落实对分支机构或子公司管理的主体责任，强化对第三方机构合作的管理等。对无视禁令、顶风违规的，金融监管部门将发现一起、处理一起，绝不姑息。

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