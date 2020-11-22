证监会确定棕榈油期货为境内特定品种

新华社北京11月21日电（记者刘慧）证监会20日宣布，根据《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》的有关规定，证监会日前确定大连商品交易所的棕榈油期货为境内特定品种。
证监会新闻发言人高莉介绍，大连商品交易所引入境外交易者参与境内棕榈油期货交易的时间为2020年12月22日。
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