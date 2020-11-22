以赛事促发展 全力打造中国智能车产业化“常熟集聚区”

11月21日，第十二届“中国智能车未来挑战赛”在常熟市举办，共汇集22支车队，其中包括新涌现的无人驾驶智能车研发团队、与汽车制造厂商合作的团队和企业车队等。本届比赛由国家自然科学基金委员会信息科学部、中国人工智能产业发展联盟、中国自动化学会主办，常熟市人民政府承办。据悉，自2013年起，常熟已连续举办8届“中国智能车未来挑战赛”，是承办该赛事次数最多的城市。

第十二届“中国智能车未来挑战赛”开幕式

为有效破解无人驾驶车城区出行“最后一公里”的应用难题，推进智能交通系统、车联网与无人驾驶技术融合，提高无人驾驶安全性和交通效率，本届比赛突出考察车路协同、无人驾驶车辆的交通场景识别能力。比赛利用北斗卫星导航构建适合无人驾驶汽车的行驶环境地图，并检验车辆不依赖卫星导航信号的自主定位感知能力。

相比往届赛事，本届比赛首次将车联网技术与无人驾驶技术相融合。参赛车辆应用4G-LTE通信网络和北斗卫星导航技术，结合道路监控视频信息，实时判读道路交通拥堵状况。智能交通监控中心云平台与多辆无人车之间构建双向信息通道，实时发布路网动态交通状态信息，助力无人驾驶车辆及时规划最优路径，提高无人驾驶出行服务效率和安全性。

参赛人员对无人驾驶智能车进行调试

“中国智能车未来挑战赛”是国家自然科学基金委员会于2009年创办的我国首个无人驾驶智能车比赛，其目的是推动人工智能应用基础研究与物理可实现系统的有机结合，从而产生能满足国家重大需求并具有原创性的研究成果。十余年来，挑战赛培养和输送了大量智能车领域人才，实现中国无人车领域“从0到1”的突破，引领和推动我国无人驾驶技术实现跨越式发展，在一些关键技术方面已实现与美欧等发达国家并跑的态势。

无人驾驶智能车在道路上行驶

作为中国最年轻的现代化汽车城，近年来，常熟着力构建产业特色鲜明的先进制造业高地和体制优势明显的产业科技创新高地。常熟以无人驾驶智能车比赛为契机，深化与高校、科研院所的交流与合作，引领常熟汽车产业不断向高端发展，重点培育以智能网联汽车为代表的人工智能产业，致力于打造智能网联汽车集聚的产业链。

2019年，常熟市获评江苏省车联网（智能网联汽车）先导区。今年，常熟参与了国家发改委、工信部新基建项目——“苏州5G车联网城市级验证与应用”，将为全省乃至全国智能网联汽车产业发展探索建设路径、输出模式标准、提供发展经验。

“面向未来，常熟将以举办无人驾驶智能车比赛为契机，大力发展智能网联汽车产业。一是围绕智能网联汽车测试、检测、认证和评估等方面，打造智能网联汽车公共测试基地；二是面向智慧物流、智慧公交等场景，形成商业可推广、方案可复制的应用示范；三是打造中国智能车产业化的‘常熟集聚区’，形成更健全完善的产业体系。”常熟市委副书记、副市长秦猛说。（赵鼎 张凯畅）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)