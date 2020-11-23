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数字经济 浙江发展新动能

前三季度对全省工业增长贡献率逾六成

2020年11月23日06:28  来源：人民网－人民日报
 

　　本报杭州11月22日电  （记者顾春）“前方转弯，请行人注意！”21日，在浙江桐乡乌镇的世界互联网大会互联网之光博览中心场馆前，一辆可爱的蓝色小巴载着乘客平稳行驶。这是一辆无人驾驶车，没有驾驶舱，能“听”着指令接送乘客，遇到行人还知道避让。小巴名叫“蓝胖胖”，未来它将被用于接送来乌镇的游客。

　　11月23日，“世界互联网大会·互联网发展论坛”在乌镇召开。从第一届世界互联网大会举办以来，数字经济日益成为浙江经济增长的新动能和重要引擎，互联网“黑科技”已嵌入社会发展的方方面面。

　　智慧云棚内，一个个机器人穿梭不息，忙着运输刚采下来的农产品。半空中，轨道机器人整日巡视监测，发现病变植物就拍照传回。云棚系统数据方舱的大屏幕上跳动着一串串数据，气候、生产、农资、专家、销售、市场……一目了然。“我们这个试验场，以数字孪生技术为支撑，将关键要素数据全部‘上云’，实现种植、追溯等全流程自动化，用‘智慧’带来更安全的农产品！”谭家湾遗址公园运营管理（桐乡乌镇）有限公司副总裁韩震介绍。

　　一根水管伸进水面轻轻一吸，一分钟后，电脑屏幕上就出现水质监测结果——金华市浦江县的这辆水质走航监测车，外表跟普通车辆无异，内部安装了流动注射仪，内含氨氮、总氮和总磷等水质指标模块，能对河流、湖库水质做“实时CT”。遇到污染，能快速绘制出流域水污染画像，准确锁定污染源。“传统监测需要人工取样，再送实验室检测，等结果出来，污染源头可能已经扩散甚至消失，现在污染源无处遁形。”金华市生态环境局浦江分局党组书记黄海感慨，“护好一湾清水，离不开高科技！”

　　之江实验室研发的类脑计算机，外表看起来就是一个大机柜，里面却有大乾坤：这台亿级神经元类脑计算机，是目前国际上神经元规模最大的类脑计算机，包含792颗达尔文2代类脑芯片，支持1.2亿脉冲神经元、近千亿神经突触，能指挥多个机器人模拟协同抗洪，也能“意念”打字输入。操作员给计算机演唱一句歌词，它还能“回想”，唱出后续的歌词。

　　互联网基因的植入，让传统产业更快转型。在化纤龙头企业新凤鸣集团长丝生产车间里，机器人在每个工位前来回移动。空中，直径7微米的细丝，以每秒60米的速度从高处“飘落”，72根细丝再拧成一股长丝，长丝再以每秒60米的速度盘成一盘盘丝饼。“每根细丝只有头发的1/10粗，高速运动中出现飘丝、飘杂，一股长丝有73根，另一股有71根，就形成次品。过去，人的肉眼很难分辨，只能靠工人拿手电筒仔细检查。”新凤鸣集团信息技术部主任朱云强介绍，现在借助5G网络，机器人“看”到并拍下视频实时传输，工人迅速处理，解决了困扰化纤行业几十年的飘丝和飘杂难题，为企业每年增加超过千万元的利润。

　　浙江持续推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。2003年启动“数字浙江”建设后，人工智能、区块链等技术加速向制造业渗透应用，产品迭代、模式创新、新场景应用开发不断加快，创新推动日益增强。今年前三季度，浙江规模以上数字经济核心产业制造业完成增加值1644.5亿元，同比增长14.4%，创2019年以来新高，对浙江工业增长贡献率逾六成。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月23日 10 版）
(责编：岳弘彬)
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