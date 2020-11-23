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前10月，内蒙古乌海规上工业增加值增长9.2%

金融引活水 民企添活力（经济聚焦）

本报记者  吴  勇

2020年11月23日06:28  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　金融是推动经济社会发展的重要力量，实体经济的健康发展离不开金融的支持。内蒙古自治区乌海市通过加强政银企对接，盘活企业资产，创新放贷形式，让更多金融活水流入实体经济，化解企业融资难融资贵等问题。在金融的有力支撑下，不少企业走出了困境，推动地方经济平稳健康发展。

　　

　　2018年、2019年，内蒙古乌海市地区生产总值增速连续两年居自治区首位。今年1—10月，乌海市规上工业增加值同比增长9.2%，高于全区平均水平10.4个百分点，经济运行情况良好。乌海市市长唐毅表示，尽管受到疫情影响，但金融对实体经济的支撑不断加强，是推动经济平稳健康发展的重要原因之一。

　　当地通过加强政银企对接，引进融资租赁、私募股权基金等新业态，让更多金融活水流入实体经济，为企业“量体裁衣”化解融资难融资贵等问题。大批有发展后劲的企业走出困境，稳定发展，为地方经济增长贡献力量。

　　政银企积极对接，化解融资难

　　一个旅游景区，用了12年还没建完，就是因为缺钱。“家里的房子都被抵押了。”李海涛打趣道，“2008年动工时我35岁，现在奔50岁了，还没建成。”

　　李海涛是乌海甘德尔生态旅游公司董事长。旅游公司成立十几年，基本没盈利。因为公司的第一个也是最重要的项目，就是甘德尔山景区。景区建不成，自然没收入。

　　驱车驶向乌海，几十公里外就能看到，当地最高峰甘德尔山上，一座近百米高的雕像形建筑巍然矗立，2012年主体建筑就已完工。景区还有一座33米长的单臂悬挑玻璃廊桥，也是景区的招牌建筑。因为缺乏后续资金，设施多年无法向公众开放，当地人都猜测景区“烂尾”了。其实，只有李海涛最清楚其中的难处。

　　“去银行跑了好多趟，银行总说等景区运营了才能做抵押放贷。可是没钱建设就没法运营，谈了多少年，就是解不开这个套。”李海涛说，“前前后后投进去6亿元，最困难的时候，景区停工两年。”

　　乌海市是一座煤城，曾经几乎各行各业都和煤炭打交道。近年来，旅游成为乌海市着力培育的经济新增长点，甘德尔山景区连同不远处的乌海湖、沙漠、湿地、黄河等旅游资源被整合起来，形成一套完整的旅游产业链，是有望改变乌海市产业格局的发展布局。

　　需要融资的企业不止一家，为了帮助他们解决资金问题，2019年，乌海市金融办编制了《重点建设项目融资需求册》，为企业开展一对一、多对一的专场政银企对接活动，搭建融资对接平台。截至目前，共协调贷款70.66亿元，得到贷款的9家企业全部是民营企业。

　　借着政策的红利，李海涛成功获得9600万元银行贷款，款项到位可算解了他的套。“资金解了难题，开张有盼头了！”李海涛兴奋地说。

　　多渠道化解风险，盘活企业资产

　　内蒙古黄河能源科技集团是乌海市土生土长的民营企业，一度是民营500强企业、自治区百强工业企业。企业虽具有完整的循环产业链，但也遭遇过发展瓶颈，负债最多时高达70多亿元。

　　“为了升级钢铁板块设备，公司投入了大笔资金，却恰逢钢铁市场走入低迷，2014年底，集团旗下的钢铁公司停产。”公司副董事长王瑞回忆，没想到，这一停就是5年。

　　2016年，钢铁市场逐步回暖，公司期望尽快恢复生产，但设备改造还需要大量资金，企业又欠着大笔外债，根本没钱更新设备。乌海一些企业与黄河能源一样，欠债都还不起，哪来的钱扩大生产？经营出现了不同程度的困难。

　　“对此，我们组建债权人委员会，协调银行通过转续贷，争取不抽贷、不压贷、降低利率，防范化解金融风险，帮企业渡难关。”乌海市金融办副主任王雅琼说。

　　最有效的办法就是化解企业债务，解决企业资金困难。2018年底，乌海市金融办牵头，黄河能源将20.32亿元转股不良债权转让给农银金融资产投资有限公司。这次债转股工作的成功推进，标志着内蒙古首个非上市民营企业成功转让不良债权。

　　2019年9月，停产5年的钢铁厂经改造后复产。今年1—8月份累计生产棒材106.4万吨，同比增长325.61%；生产线材27.5万吨，同比增长104.14%；实现产值45.56亿元，利税1.67亿元。“我们集团的钢铁产业彻底盘活了！”王瑞长舒了一口气。

　　为帮助更多民营企业纾解流动性困境，乌海市还成立了乌海市金融资产管理有限公司，收购、受托经营企业的不良资产，并进行管理、投资和处置。公司总经理朱丹介绍，截至目前，已帮助6家企业化解风险，涉及资金总额14.1亿元，既稳定了金融市场，也推动了工业经济平稳运行。

　　创新放贷形式，让小微企业有活钱

　　车文静供职的乌海市惠力拓经贸有限公司，是主营农资产品的小微企业。企业的流动资金不多，再加上办公场所是租赁的，每次备货都为资金伤脑筋。抱着试试看的态度，车文静来到乌海市金融超市。

　　金融超市由乌海市金融办牵头成立，主要业务是开展银企对接。在这里，国有和地方商业银行等十几家金融机构入驻办公，为各类企业、个体工商户和个人提供金融服务。

　　邮储银行乌海市分行小企业金融部产品经理门广接待了车文静，了解到企业需求后，很快就为她办理了200万元无抵押贷款。“以往我们根据企业的税务情况和销售额放贷，现在又把代发工资和银行流水作为放贷标准。这意味着更多企业能拿到更高额度的无抵押贷款，最高300万元。”门广说。

　　但对内蒙古沙漠传奇酒业有限公司来说，300万元也不够。公司副总经理杨勇告诉记者，企业能够在冬季的酿酒黄金时间开足马力生产，多亏了金融超市开展的实物质押业务。“酒厂将112吨原浆白酒抵押给第三方担保公司，在金融超市的对接下，从银行获得了2000万元贷款。”杨勇说。

　　实物质押，支持了更多有发展潜力、但缺少流动资金的企业。从生产原料到成品货物，目前，乌海市质押资产放贷额达到2.32亿元，10多家企业从中受益。

　　“接下来，我们还要有序组织和推动市政府重大项目、重点工程的融资工作，支持乌海市的传统产业升级，投产项目达产达效，在建项目早日投产。同时，继续进园区、入企业，开展专项、特色银企融资对接会，提高企业贷款获得率，助力地方经济保持稳定发展。”王雅琼说。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月23日 10 版）
(责编：岳弘彬)
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