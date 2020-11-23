数字电网 便利生产生活

最近，家住广东东莞的王女士打开“南方电网95598”微信公众号“用电日历”应用，当即就能查到详细的用电数据。当地供电服务人员介绍，这款应用依托大数据、人工智能、云计算等数字化技术，让用户对每一笔用电量都心中有“数”。

根据广东省委、省政府提出的加快“数字广东”建设和南方电网公司提出的“数字电网”建设要求，南方电网广东电网公司以优化供电服务为切入口，赋能业务融合、生态融合。

目前，以用电日历、智慧路灯、电力大数据等为代表的一批数字化项目已初见成效。“数字电网”成为南方电网推进供电服务现代化的抓手，让群众享受到了电力“数字化”的红利。

掌上办电，用户一次都不用跑

在广东惠州江北行政服务中心，当地供电驻点人员正手把手指引市民陈先生办理电表过户。不同于传统的柜台办理，本次电表过户所有的流程均在手机上操作，不到5分钟，陈先生便完成了过户资料的审核提交。“今天才办完房子过户，准备跑趟供电局，没想到直接在手机上就能办理，真是太方便了。”陈先生开心地说。

近年来，南方电网大力促进数字技术与供电服务深度融合，将群众常用的办电业务整合到微信、支付宝、粤省事、南方电网APP等互联网统一服务平台，通过一网通办和供电人员上门服务，实现22项办电业务“一次都不跑”。小微企业主办电更是实现一次都不跑、不花一分钱、流程时限压缩一半。

在佛山大良街道，刚在手机上完成光伏上网电量结算的陈雪琴告诉记者，以前，她每次完成光伏结算都要提前准备十几张单据，需盖章十几处。而现在，通过当地供电部门研发的光伏APP，只需一次绑定，就能自动存储相应数据，结算就能免去不少资料的重复提交，省时省力。

“电网数字化转型不仅为用户节省了时间，也对我们基层供电部门推进供电服务现代化建设产生了积极影响。”惠州惠城供电局供电服务中心副经理李志梅介绍，通过数字化转型，惠州中心城区营业厅不断整合，从2015年的5个网点精简到现在的3个，群众办电复印材料量减少了一半以上。

南方电网广东电网公司数字化部大数据科经理钱正浩表示，到2021年，广东将形成各地市数字服务全覆盖、纵向横向全贯通的全方位数字化服务体系，全面建成“掌上办电”。

智慧路灯，带动城市能力提升

傍晚时分，广州天河南二路上一批自带充电装置的新式路灯缓缓亮起，照亮人们回家的道路。

在外忙碌了一天的陈嘉伟把电动汽车停在路灯旁的车位后，点击灯杆上的电子屏幕，源源不断的电能便输入车内，汽车很快“满血复活”。据了解，这批路灯是南方电网的智慧路灯试点项目，集成了地区公共信息查询机、电子路标、智能充电桩等设备，具有信息查询、数字指路、快速充电等功能，能为过往路人提供便捷服务。

电网数字化转型大幅提升了用户的获得感。在广东，不仅市民能感受到更多便利，基建业务部门也能享受到实实在在的数字化红利。

以广州为例，作为5G试点城市，广州的5G微基站需求量巨大，智慧路灯为5G网络布局提供了优质载体。全程参与了智慧路灯设计和建设的广东广州供电局规划部岑海凤表示，在路灯研发上，项目团队设计之初便在灯杆上预留了5G微基站的安装接口，让基站在安装时可以无缝衔接，一步到位。

智慧路灯设计过程中所展示的思维理念，是公司致力于以数字化转型带动城市能力提升的体现。目前公司各层级已经陆续成立不少数字化应用研究小组，通过打通行业壁垒，争取进一步将数字化的电力应用延伸至各行各业。

电力大数据，服务企业节能增效

为节约用电成本，中山冠华竹纤板业有限公司曾在各生产车间设置节能监督员，辅之以人走停机关灯、调整设备开机时间等措施，但效果一直不太理想。

用电成本居高不下，冠华公司电工主管陈伟洪很着急，主动致电求助当地供电部门。中山东升供电局接到客户需求后，通过电力大数据平台对车间里用电水平、电量波动等数据进行追踪，最终确定原因为车间电机使用的定频设备耗能过高。根据分析结果，冠华公司对症下药，在原来定频使用的电动机上全部加装了变频器。不但一年能节约50万度电，而且改造费用低廉，几年就可以收回成本，做到了既省电又省钱。

“改造后电机运转正常，也满足了生产工艺要求。”陈伟洪说，“实际耗电量比改造前能省20%，我们非常满意。”

协助企业用户节能增效是南方电网广东电网公司一直坚守的社会责任。2019年以来，公司利用大数据服务成功协助一批高耗能企业完成节电改造。据测算，经过电力大数据平台的精准把脉，可帮助企业降低10%—20%的用电成本。目前，公司电力大数据平台已经运用于广东省内包括化工、冶炼、汽车制造等多个工业设施运营项目，均取得了良好的节能效果。

《 人民日报 》（ 2020年11月23日 10 版）

(责编：岳弘彬)