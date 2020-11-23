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中国恩格尔系数持续下降（十三五·中国印象(12)）

本报记者  孔德晨

2020年11月23日07:44  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　今年是赖坤元记账的第十六个年头。近日，他与女友约会，晚饭花了238元，买衣服花了几百元，林林总总大小开支，他都一笔一笔记在了手机记账APP上。

　　“最早记账是从小学开始，被老爸‘逼’的，不拿每个月账本交换就得不到下个月零花钱。多亏老爸，我养成记账的好习惯。”赖坤元翻箱倒柜，找出一本纸张有些泛黄的线圈笔记本，随手翻到其中一页，上面写着“2007年5月9日，橡皮一块钱，辣条五毛钱”。他表示，学生时代的支出除了吃饭和零星的文具外几乎没有其他。账本上支出种类明显变多也就是最近五年的事儿。

　　五年前，赖坤元还是北京大学一名大二学生。他记得，那时学校超市陆续开始支持手机支付，校园里穿梭着共享单车，宿舍楼下的外卖小哥逐渐变多。“那时父母给我每月2000元的生活费，吃饭就要花七八百元左右；现在收入高多了，生活也越来越丰富，买东西、看电影、与朋友聚餐、节假日出游，吃得更好了，但吃的消费占比并不多。”

　　日常饮食消费早已不是多数中国人消费中的“大头”。居民家庭中食物支出占消费总支出的比重被称作恩格尔系数，不同于其他大多数经济学指标“越高越好”，恩格尔系数是“低些更好”。在国际上，这一指标常常用来衡量一个国家和地区人民生活水平的状况：一个国家生活越贫困，恩格尔系数就越大；生活越富裕，恩格尔系数就越小。比较通行的国际标准认为，当一个国家平均家庭恩格尔系数大于60%为贫穷，50%-60%为温饱，40%-50%为小康，30%-40%属于相对富裕，20%-30%为富足，20%以下为极其富裕。

　　“十三五”期间，中国恩格尔系数持续下降，从2016年的30.1%降至2019年的28.2%。

　　“恩格尔系数是衡量人民生活水平的一把刻度尺。”中国国际贸易促进委员会研究院副院长赵萍说，“作为发展中国家，‘十三五’期间中国的经济发展成就辉煌，在消费方面我们也取得了不起的突破，百姓受益良多。”

　　五年间，居民收入不断增加，直接推动恩格尔系数的降低。

　　“我的月薪比五年前涨了5000元！日常消费不用心里算来算去，喜欢的就买。”姜女士是北京市一七一中学的教师，这两年来，她的月薪连连“看涨”，月入过万不说，各种补贴、奖金让她每次发工资都笑开了颜。

　　按照“十三五”规划纲要确定的目标，以2015年的价格计算，2020年我国居民人均可支配收入要增加到3万元。事实上，这一目标已在2019年达成。国家统计局局长宁吉喆介绍，2019年全国居民人均可支配收入突破3万元，中国人民生活质量进一步提高，居民收入水平上升，中等收入群体规模进一步扩大。今年尽管有疫情影响，但前三季度全国居民人均可支配收入达23781元，仍比上年同期名义增长3.9%。

　　五年间，消费结构不断优化。吃穿之外，游览娱乐等消费选项更多走进普通人生活。

　　北京姑娘宋晓霜的账单里，餐饮支出不及购物支出高，其余的旅游、交通、礼品、文化等消费五花八门，种类繁多。“即使在餐饮中，也有一大部分是外出聚餐或者喝奶茶这种不仅仅是满足温饱的消费。”宋晓霜说，“在买东西时，我也会更注重商品品质，出去吃饭也会选择环境更好的餐厅。”

　　恩格尔系数的降低，反映出居民消费升级的大趋势。五年来，越来越多的进口好货走进中国寻常百姓家，“中国潮牌”屡屡惊艳世界，无人商店等新模式领先全球，而中国游客探索的脚步更把中国推上世界第一出境游大国的位置……“随着经济社会的发展与居民收入水平的不断提高，今天中国人对消费已不满足于‘维持生活’，正向‘享受生活’升级。而消费升级本身也成为中国经济发展的强劲动力，并吸引着全球投资者。”赵萍说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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