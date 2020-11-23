1—10月全国网络零售额9.1万亿元，增长10.9%

日前，“新消费·醉杭州”2020杭州休闲购物节启动暨杭州中国丝绸城步行街开街仪式在浙江杭州举办。图为消费者在杭州中国丝绸城步行街的“丝绸夜市”上选购油纸伞。

新华社记者 黄宗治摄

日前，商务部消费促进司负责人就2020年10月份消费市场情况进行了介绍。10月份，在国庆黄金周及各类促消费活动带动下，居民消费需求充分释放，社零总额加速增长，显示出中国消费市场的巨大潜力、强大韧劲和旺盛活力。

具体来看，10月份消费市场主要呈现五方面特点：

一是消费增速进一步加快。10月份社会消费品零售总额同比增长4.3%，增速较上月加快1.0个百分点，为今年以来最快增速，连续3个月保持增长。商务部重点监测的8000家零售企业销售额同比增长2.2%，增速较上月加快0.4个百分点，连续5个月增长。“十一”黄金周，全国零售和餐饮重点监测企业销售额约1.6万亿元，同比增长4.9%。

二是汽车等商品消费快速增长。10月份商品零售额3.4万亿元，同比增长4.8%，增速较上月加快0.7个百分点。在限额以上单位15大类商品中，有12类增速较上月不同程度提高。其中，汽车市场需求旺盛，销售继续加快，同比增长12%，增速连续4个月超过两位数，新能源汽车销量同比翻倍增长；化妆品、文化办公用品销售分别增长18.3%、11.7%，持续7个月保持增势；服装鞋帽、日用品、通讯器材销售加快复苏，分别增长12.2%、11.7%和8.1%。

三是餐饮等服务消费加快复苏。10月份餐饮收入同比增长0.8%，比上月回升3.7个百分点，今年以来首次实现正增长。交通运输、文化体育娱乐等服务业市场活力旺盛，商务活动指数处于59%以上较高水平。全国快递业务量达80亿件，同比增长38.9%，连续7个月增幅超过30%。

四是网上消费持续高速增长。1—10月全国网络零售额9.1万亿元，同比增长10.9%，比1—9月提高1.2个百分点。其中实物商品网上零售额7.6万亿元，同比增长16.0%，增速比上月加快0.7个百分点，占社零总额比重24.2%，比去年同期提高4.8个百分点。

五是居民消费价格明显回落。10月份居民消费价格同比上涨0.5%，涨幅较上月回落1.2个百分点，自2017年4月以来首次降至1%以下。据商务部监测，10月份全国猪肉批发价格同比下降4.1%，较上月回落34.1个百分点，自2019年2月后时隔19个月首次下降。

“当前，疫情在全球持续扩散蔓延，‘外防输入、内防反弹’压力仍然较大，国内外形势复杂严峻，消费市场发展还面临诸多制约因素。与此同时，我国经济较快实现恢复性增长，助企纾困、有效投资、惠民利民等政策落地见效，内需复苏明显，为消费市场更快高质量发展打下坚实基础。”该负责人表示，下一步，商务部将持续完善现代商贸流通体系，组织实施好岁末年初消费促进活动，保障市场供应稳定，进一步巩固消费市场稳步复苏、持续回升的良好势头。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)