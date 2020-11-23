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重点工程国道G205津冀界段完工

2020年11月23日07:45  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报沧州11月22日电  （孔祥文、潘圆圆）22日，由中铁二十二局集团雄安公司承建的京津冀一体化重点工程——国道G205津冀界至黄骅绕城起点段改建工程完工。

　　中铁二十二局集团雄安公司项目经理张洪涛介绍，国道G205津冀界至黄骅绕城起点段是黄骅以及沧州与天津、山东等地贯通的主要交通要道。该工程在原既有道路上进行改造，按一级公路标准建设，双向四车道，设计速度80公里每小时，路基宽25.5米。施工人员创新施工工艺、工法，利用滑模摊铺机对排水沟、路缘石和路边石进行浇筑作业，节约了大量人工和施工时间。

　　截至目前，国道G205津冀界至黄骅绕城起点段改建工程路基工程和路面工程全部完成，工程合格率100%，优良率超过92%。

　　据悉，该项目年底正式通车，将进一步完善河北沧州市公路网结构，加强其与北京、天津、山东等周边省份及城市的经济联系，尤其对推动京津冀协同发展具有重要作用。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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