而立之年，浦东出发书写新奇迹（专家解读）

11月13日，在纪念上海“浦东开发开放30周年”之际，“浦东开发开放30周年”大型立体景观亮相浦东黄浦江畔。

杨建正摄（人民视觉）

新加坡《联合早报》报道称，中国国家主席习近平日前在上海浦东开发开放30周年庆祝大会上强调，将赋予浦东改革开放新的重大任务，包括在关键核心技术领域取得大的突破，打造自主创新新高地，成为国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接。

日本广播协会关注到习近平讲话中关于高科技产业的相关表述。该报道指出，中国领导人有意加快发展高科技产业，并表示科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运。

经过30年发展，浦东可谓换了人间。从过去以农业为主的区域，到一座功能集聚、要素齐全、设施先进的现代化新城，浦东用30年时间完成了西方国家两个世纪才能实现的工业化和城镇化。

浦东开发开放一开始定位为“新区”，就不是要建成一个经济开发区，也不是要再建一个经济特区，而是以更高标准推动整个社会的全面进步。今天回头再看浦东乃至上海的发展，可以发现，浦东开发开放的成果不仅仅体现在经济建设领域，更实现了社会全方位的进步。

浦东30载孕育出许多令世人瞩目的实践创新、理念创新、制度创新以及其他方面的创新。浦东30年开发开放归根结底是中国特色社会主义理论体系在浦东这片土地上系统性、创造性的运用和实践，是浦东人民在中国共产党的领导下敢闯敢试书写的一个伟大奇迹。浦东30年开发开放积累形成的许多规律性认识，如“功能设计先于形态设计”“形态开发服务于功能开发”“以一流党建促一流开发”“廉政也是重要的投资环境”等，也为当代中国马克思主义创新发展贡献了浦东智慧。

中共中央始终将浦东开发开放作为一项国家战略，立足浦东开发开放带动长三角乃至整个国家的发展。这次，习近平主席又提出浦东发展要“放在中华民族伟大复兴战略全局、世界百年未有之大变局这两个大局中加以谋划，放在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中予以考量和谋划”。这“两个放在”深刻阐明了浦东发展的新方位和特殊使命。浦东要按照习近平主席提出的“一个引领区、三个成为、三个展示”的新定位要求，牢牢把握改革、开放和创新这条“生命线”，在服务长三角、服务长江流域、服务全国发展中更好发挥辐射、赋能作用。

浦东乃至上海是全球广泛关注的一片热土。中共十九届五中全会提出，坚持创新在中国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。在这样的背景下，浦东乃至上海作为开路先锋，应当站出来，带头作为。

近年来，上海加快向具有全球影响力的科技创新中心进军。立足新方位贯彻新要求，浦东要面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，抓住新一轮科技革命和产业变革这一最重要的“先机”，加快布局重大科学基础设施和重要平台，在集成电路、生物医药、人工智能等领域奋力打造世界级的产品集群，勇做新时代科技创新的排头兵；要通过改革打破制约创新链贯通的瓶颈，充分激活企业在创新中的主体作用，让实验室里和论文中的创新火花更好更快转化为创新成果；要强化与全国特别是长三角地区产业集群的协同创新，突破一些核心部件的研发，开展全球科技协同创新，在协同中强功能、提能力；要不断优化法治环境、政策环境、市场环境、人文环境、生态环境，充分激发全社会创新创业活力。

面向未来，浦东要以制度型开放的新突破书写新奇迹。可以说，新时代中国开放最鲜明的特点就是制度型开放。浦东要不断释放制度型开放红利，把提高供给体系质量作为主攻方向。要对标、对照国际先进规则与做法，加快形成与国际投资、贸易通行规则相衔接的基本制度体系和监管模式，为我国深度参与全球经济治理积累经验；要积极推动开放政策制度由边境向边境内延伸，在知识产权、金融服务、公平竞争、权益保护等边境内的制度改革上加大力度；要积极推动开放政策制度由单项政策向系统改革拓展，形成服务企业生产经营全链条的集成化改革；要不断推动开放政策制度由标准化向定制化拓展和深化，根据重点产业的发展需求，不断量身定制开放政策，推进差异化改革，将制度型开放引向深入；还要统筹眼前和长远，探索构建与新时代更高水平开放型经济新体制相适应、能够体现制度型开放特点的科学评价指标体系。

（本报记者 严 瑜采访整理）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)