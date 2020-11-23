新型抵押贷 带来好日子（财经眼·小微融资新故事④）

上图：农行科右中旗支行的客户经理在进行入户调查。

白音那木拉摄

下图：科右中旗牧民在自家草场上放牧。

本报记者 葛孟超摄

农牧民遇上新鲜事

“我获得贷款后买了22头基础母牛。大半年时间，我就有了80头牛”

碧云天、牧草黄。初冬时节，一望无际的五角枫林，如同铺在代钦塔拉草原上的一张金色地毯。

“牛群过来了！”不知谁突然一声高喊。

记者抬眼望去，伴随着一阵阵“哞哞”声，一个个白色、黄色的“小点”慢慢地由小变大。再向远望，一个汉子正骑着一匹高头大马，灵活地在牛群中穿梭。人们管他叫老吴，是内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗代钦塔拉苏木布日很茫哈嘎查的村民。

记者想数清牛群里到底有多少头牛。“眼前这些牛以基础母牛为主，总共有68头。”老吴利落地翻身下马，解答了记者的疑问。

“68头，啧啧！你可别小瞧了这些牛，按一头牛犊1.2万元、一头基础母牛2万元计算，保守估计，这些牛的价值接近百万元了。”同行的一位养牛行家说道。

令人惊讶的是，去年年底，老吴还只有26头牛。11个多月的时间，他家存栏牛的数量就多了1倍多，这是怎么做到的？“多亏牛活体抵押贷款，帮了大忙！”老吴笑着说，今年1月，他用11头基础母牛做抵押，向农行申请了30万元贷款。正是这笔钱，让他的日子更红火。

房产做抵押不稀奇，却很少听说牛做抵押。“和以房产、土地等做抵押物不同，牛活体抵押贷款是以牛作为抵押物向农牧民发放贷款。”农业银行科右中旗支行行长刘显慧说，这种新的贷款模式在缓解抵押物不足、盘活活体牲畜资产等方面发挥了重要作用。

过去，由于缺少抵押物，农牧民难以获得信贷资金支持。“牧区过去流传着一句话：‘家财万贯，带毛的不算’。这句话的意思是，牛羊等牲畜很容易受到气候、疫病等因素的影响，比如一夜大雪就可能让所有的羊都死了。”刘显慧说，正因如此，银行往往不敢将牛羊作为贷款抵押物，而农牧民除了牛羊之外，通常又缺乏房产等符合银行要求的抵押物，这就导致长期以来他们无法得到信贷资金支持。

得不到信贷资金支持，农牧民很难持续扩大养殖规模。“过去要想改善生活或者再买牛，我只能卖牛，养殖规模很难扩大，收入提高也比较慢。”老吴说。

牛活体抵押贷款的出现改变了这种买卖“循环”。

先看养殖规模。“我获得贷款后买了22头基础母牛，这些母牛全都生下了牛犊，部分原有的母牛也生下了牛犊。大半年时间，我就有了80头牛。”老吴说。

再看收入情况。老吴给记者算了一笔账：9月下旬，他将80头牛中的12头公牛卖掉，挣了12万元，这笔钱已经足够偿还他今年的贷款本息6.5万元，余下的可以作为日常生活开销和养牛支出。到明年，这68头牛至少可以再产下40头牛犊，按照其中一半为公牛计算，卖掉至少可以再挣20万元。

贷款帮助老吴扩大了养殖规模，随着牛数量的增加，他的收入也水涨船高。“牛活体抵押贷款拓宽了抵押物范围，盘活了农牧民手中牲畜资产的价值，对激活农村金融市场、为农牧民提供合理信贷资金支持有重要意义。”人民银行兴安盟中心支行行长王维民说。

贷款要过三道关

获取客户关、价值评估关、风险防控关，银行过了这三道关，就能把牛活体抵押贷款发放到农牧民手上

给农牧民发放牛活体抵押贷款，银行至少要过三道关。

第一道关是获取客户关。

科右中旗下辖6个镇、6个苏木、173个嘎查，面积1.5万平方公里，人口25万多人。“行里的客户经理即使人人下乡，12个人也是捉襟见肘。”刘显慧说。

另一方面，牛活体抵押贷款对客户资质要求比较高。“要对牛做活体抵押，就得清楚客户家中牛的真实情况，比如数量、年龄等，也要对客户的家庭情况和信用水平有充分了解，而银行客户经理难以全面掌握这些信息。”刘显慧说。

为此，银行选择寻求政府部门帮助获取符合要求的客户。“青玉去村民家里的次数多了以后，甚至连村民家的牛什么时候生犊都知道。”让刘显慧赞不绝口的青玉，是科右中旗好腰苏木镇副镇长，也是银行在好腰苏木镇的好“帮手”。

“银行客户经理将贷款客户筛选标准告诉我，我就把相关信息通过微信、电话等方式传递给村民。村民将需求报上来，村里开会确定提交给银行的推荐名单。”青玉说，在会上，村民的养牛数量、信用水平等都会被拿来充分讨论。

“通过这种方式，今年好腰苏木镇已经向我们分三批推荐了200多户村民作为客户，银行获取客户更容易了，客户的资质也更有保证了。”刘显慧说。

第二道关是价值评估关。

要将牛作为抵押物，就必须评估牛的价值。“活体抵押之所以在一些地方难以推行，很大程度上就是因为牲畜活体不容易评估价值，也就没办法确定贷款额度。”王维民说。

应该如何评估牛的价值？“因为育肥牛的价值不好评估，所以在做抵押时，我们只接受基础母牛作为抵押物。”农行科右中旗支行副行长白音那木拉说，长期和养殖户打交道，不少银行客户经理早已变成了“牛专家”。

“屁股宽、牛角横着长的牛是好牛”“牛蹄磨损得比较厉害，说明牛的年龄大”……看牛角、品花色，经过大家七嘴八舌的一番讨论，在记者眼中长得几乎一模一样的肉牛，似乎都被一一打上了不同的价签。

“除了参考最新市场价格外，评估时还要参考最近2年的市场平均价格，才能最终确定基础母牛的单体价值。”白音那木拉说。

第三道关是风险防控关。

记者在采访中一直有个疑问：“万一有村民从邻居家借来几头牛，抵押给银行后再送回去怎么办？”

“镇里推荐的名单基本能够保证客户的真实信用，此外，要想解决这个问题，还要靠客户经理贷前详细的入户调查。”白音那木拉说，比如，新拉来的牛往往会和原来的牛打架，从牛粪便的多少也能判断出牛养了多长时间，这些细节都逃不过客户经理的眼睛。

除了贷前防控，贷后审查同样重要。“每一笔贷款发放后，银行都会通知我。我经常会入户查看贷款的使用情况，重点关注村民是否正确使用贷款、牛有没有下犊等，并把这些情况记录下来反馈给银行。”青玉说，银行工作人员也会通过定期检查和抽查的方式，保证贷款用在适当的地方。

过了三道关，牛活体抵押贷款就能成功发放到农牧民手上。数据显示，截至10月末，农行科右中旗支行运用牛活体抵（质）押方式，发放贷款金额超过1亿元，支持农户429户。

探索收获新经验

“活体抵押最怕牲畜突然死亡，有了保险证明，银行在放贷时心里就更有底了”

农行在科右中旗的探索，收获了哪些经验？

——金融服务要与产业发展相结合。

“牛活体抵押贷款能在科右中旗落地生根，与这里大力发展牛产业有重要关系。”王维民说，服务实体经济是金融业的天职，金融服务与当地产业发展相结合能取得比较好的效果。

“举个例子，青玉既是好腰苏木镇副镇长，也是镇上牛产业办公室副主任。运用牛活体抵押贷款服务农牧民，既可以助力牛产业发展，又能提高农牧民的生活水平，所以受到政府部门、农牧民等多方欢迎。大家心往一处想、劲往一处使，这种新的贷款模式在落地过程中遇到的困难就会少一些，银行也能更放心大胆地去干。”刘显慧说。

尽管牛活体抵押贷款在科右中旗取得了一定成绩，但这并不能说明所有牲畜都适合活体抵押的模式。“牛属于大牲畜，大牲畜的价格和行业发展都比较稳定，因此比较适合作为活体抵押的对象。”业内人士表示，有的牲畜变现较难、市场不太认可，有的单体价值低、做抵押成本较高、贷后监管比较困难，这些就不太适合作为活体抵押的对象。

——更好发挥政府部门和保险机构的作用。

发放牛活体抵押贷款离不开政府部门的协助。“除了为银行在贷前筛选客户，在贷后协助管理贷款外，政府有关部门还为农牧民的牛提供免费防疫服务，为牛棚牛圈建设提供资金支持等，这些措施也增强了银行发放贷款的信心。”刘显慧说。

保险机构在牛活体抵押贷款中同样发挥了重要作用。在办理贷款的过程中，银行客户经理必须审核的内容之一，就是基础母牛的保险证明，客户经理会对照着证明上牛的花色，一头一头地去验证。

“活体抵押最怕牲畜突然死亡，有了保险证明，银行在放贷时心里就更有底了。”白音那木拉说。

“下一步，农行内蒙古分行将继续围绕特色农牧产业，不断创新产品和服务模式，进一步拓宽农牧民融资渠道。”农行内蒙古分行行长张春林说。

离开科右中旗当天，记者在当地鸿安现代肉牛交易中心又碰到了前来逛牛市的老吴。“还是我养的牛长得结实！”老吴在牛圈前说，“现在口袋里有了钱，明年我要争取养上100头牛！”

《 人民日报 》（ 2020年11月23日 18 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)