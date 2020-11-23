原标题：疫情映射物流行业难点：运力分散 冷链标准不一

北京商报讯（记者 赵述评 何倩）11月21日，在2020（第十八届）中国物流企业家年会上，众多从业者表示物流运力资源分散，标准化、信息化程度不高等行业痛点仍然存在。尤其是在城际干线运输和冷链运输方面更为突出，资源分散、标准不统一掣肘行业发展。为了打通供应链路降本增效，未来企业间合作与开放的意义将大于竞争。

在疫情期间，众多物流企业几乎不约而同地加入医疗、生活物资运输的前线，与此同时，疫情所带来的教训、经验也让企业产生反思和启发。天地汇集团总裁何一博向北京商报记者回忆到，在疫情期间，主要服务于制造业的大票整车行业由于部分省份管控升级，城际之间的运输几乎瘫痪。从3-4月疫情逐步控制住后，公路物流开始迎来缓慢的复工，到7月才完全恢复正常。

“这场疫情集中暴露了公路物流资源比较分散、经营主体较多等问题，面对应急情况时，C端司机运力在短时间内较难形成生产力，行业的‘小、散、乱’让人反思。”何一博强调。

何一博继续解释称，此外，由于抗风险能力低，中小货运公司在疫情中被洗牌，这也证明了行业除了运力端的分散，前端物流企业的规模也较小，还未形成占市场份额较高的大型公司。目前，行业前20名企业占据的整体份额只是个位数，尚未形成集约化的优势。“未来这个行业的转型将会朝着集约化、组织化的方向转变。”

公开资料显示，天地汇集团是一家基于互联网技术和实体物流园区网络打造的第四方公路物流平台，通过整合货源和零散运力来服务于快递等物流企业。

而在细分流通领域例如冷链运输，同样存在分散化、标准不一等问题。九州通医药集团物流有限公司总经理张青松表示，这种现象主要集中在食品、蔬菜等品类，因为每家企业细分标准不同，导致冷链运输在专业度、信息化和流程化方面还不足。

张青松还发现，在疫情影响下消费者越来越倾向于网购药品，对服务体验和即时性诉求日益提升，器械类消费例如血压计、血糖仪等增长明显。不仅如此，人们逐渐从大医院的集中购买转变为前往小型诊所、药店等购买，消费需求变得分散，这也要求物流企业以资源整合提升效率的同时，降低供应链成本。

张青松所在的九州通医药集团物流有限公司定位于大健康产业，4000余条物流线路，131座物流中心，配送网络覆盖95%以上的行政区域。

他认为，冷库网、冷藏运力网、冷链信息系统构成的“三网”，将在国家政策和市场驱动下快速崛起，成为冷链物流发展的核心战略。同时，5G、人工智能等技术将推动供应链各环节的智能化协作，促使冷链物流向专业化、一体化和标准化发展。

“事实上物流链路单个环节的成本已经降低，然而整体成本仍然很高，究其根本还是供应链不通畅，信息不对称。比如要想把C端和小B端的零散订单实现成本最优，需要将两者的流程模式一体化，以规模效应降低成本，”张青松说道，“未来物流商会形成更开放和合作的关系，远大于竞争关系，这样每个物流要素的优势能发挥出来。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)