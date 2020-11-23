年末频现出售资产 ST股打响“保壳战”

临近年末，对于存在暂停上市或者退市风险的ST股来说，2020年全年的经营业绩成了“生死签”。而ST公司也使出浑身解数力图保壳，其中出售资产是最常见的保壳方式之一。北京商报记者注意到，进入11月以来，*ST联络、*ST美讯、*ST康盛等多只ST股相继筹划出售资产事宜，打响“保壳战”。不过，在严格退市监管的政策预期下，这些公司能否顺利保壳仍是未知数。

月内5只ST股开卖资产

为了保壳，*ST联络开始变卖资产。

11月21日，*ST联络发布公告称，公司与张大伟（自然人）签署了《股份转让协议》，根据《股份转让协议》的约定，公司将所持东阳三尚传媒股份有限公司（以下简称“三尚传媒”）的136万股股份转让给张大伟，股份转让价款约1399.44万元。

标的三尚传媒成立于2008年，经营范围涉及制作、复制、发行：专题、专栏、综艺等。财务数据显示，三尚传媒2020年前三季度实现的营业收入为376.74万元，对应的净利润约-867.24万元。

*ST联络称，交易完成后，三尚传媒将不再纳入公司合并报表范围，公司本次出售子公司股权，将利于公司回笼资金、降低资产负债率、偿还贷款、改善公司经营和财务状况。

而更明确的目的是保壳。*ST联络2018-2019年度已经连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，若公司2020年度继续亏损，公司将面临暂停上市的风险。

投融资专家许小恒认为，根据往年经验，临近年末，出售资产成为ST公司保壳惯用的手段。

北京商报记者注意到，进入11月以来，不少ST股有着出售资产的计划。据不完全统计，除了*ST联络外，*ST美讯、*ST胜尔、*ST晨鑫、*ST康盛也相继发布出售资产、转让子公司股权的相关公告。

诸如，*ST康盛发布的公告显示，为了优化资源配置和产业布局，盘活和变现低效资产，减轻经营负担，公司拟将江苏康盛管业有限公司和合肥康盛管业有限责任公司持有的房屋建筑物及土地使用权转给中植汽车安徽有限公司，本次交易预计总金额为22748.68万元。

数据显示，*ST美讯、*ST胜尔、*ST晨鑫、*ST康盛4股在2018年、2019年的归属净利润均为负值。其中，*ST美讯、*ST康盛今年三季度归属净利润持续亏损，保壳压力更大。

*ST美讯已遭问询

在著名经济学家宋清辉看来，年末突击交易主要有两类：一类是保壳交易，通过资产交易、调整会计处理等方式试图避免退市；另一类是资金套现交易，以现金购买关联方资产为主要形式，涉嫌变相向关联方输送利益。不过，在监管层明确强化对上市公司年末突击进行利润调节的监管力度下，有相关举动的上市公司自然会被紧盯。

*ST美讯就已收到问询函。

据*ST美讯公告，公司拟将其持有的济联京美100%股权出售给济南国美电器，济南国美电器以现金方式支付全部交易对价，交易标的资产转让价格为6.5亿元。

*ST美讯坦言，2020年1-9月，上市公司未经审计的归属于母公司股东净利润、母公司股东净资产均为负值，公司股票存暂停上市风险。而此次交易完成后，可以有效改善公司财务状况，进而降低上市公司被暂停上市的风险。

据了解，*ST美讯交易标的以资产基础法评估价值为51044.83万元，评估增值额29268.94万元，评估增值率134.41%。其中，评估增值主要来自济联京美持有的投资性房地产。草案披露，通过本次出售上市公司可以增加投资收益，有效改善2020年度财务状况。

在问询函中，上交所要求*ST美讯补充披露结合周边可比房产等因素，说明本次评估值的合理性；本次交易的会计处理，以及对公司净利润和净资产的影响。

不过，*ST美讯并未如期回复问询函。*ST美讯11月20日发布公告称，鉴于问询函相关事项尚需与相关方进一步沟通、完善，经向上交所申请，公司将延期至2020年11月26日前披露对问询函的回复。

针对公司相关问题，北京商报记者致电*ST美讯进行采访，但对方电话并未有人接听。

值得一提的是，在保壳消息的刺激下，*ST美讯的股价出现异动。据东方财富统计，11月3日-20日，*ST美讯的区间累计涨幅为33.99%。

并非长久之计

宋清辉指出，监管层强化对年末突击调节利润行为的监管具有极其重要的意义，确保了上市公司的财务报告能够真实、完整地反映公司报告期的财务状况、经营成果和现金流，而且还有助于市场的健康发展。

在资深证券市场评论人布娜新看来，对于ST股来说，无论是通过出售资产、卖股权等较为常见的操作来保壳，还是通过获赠资产保壳，都只是权宜之计，而非长久之计。即便成功保壳，也不意味着万事大吉，未来还得靠公司实际经营来改善业绩。

许小恒亦表示，靠这种方式“续命”并不是长久之计。

据Wind统计，除了上述5股外，还有53只ST股在今年前三季度归属净利润仍为亏损。若2020年度仍然亏损，那么这些ST公司将面临暂停上市或者退市风险。接下来，这些公司会否有所行动也值得关注。

不过，业内人士预计，在严格退市监管的政策预期下，通过各种财技突击提利扭亏保壳的方式将难上加难。

11月19日，证监会上市公司监管部副主任孙念瑞曾表示，下一步将优化退市标准，把单一连续亏损退市指标改为组合类财务退市指标。总体思路是不单纯考察企业盈利性，而是同时注重持续经营能力。退市的指向性更符合注册制要求，亏损与否不是资本市场入口和出口的关注点，退市监管更关注“僵尸企业”和“空壳企业”能够得到及时出清。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)