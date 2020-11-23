原标题：A股散户为何越来越弱化

A股市场风格发生转变的背后，是去散户化的开始。散户一直是A股投资者结构中最重要的群体，但目前散户的投资风格已经开始生变。包括基金的火热发行、蓝筹股的屡创新高以及题材股的疲软，都是散户弱化的具体表现。

具体来看，基金的火热发行说明散户的投资理念生变，不愿意自己去投资，而是找更为专业的机构投资者代为投资。蓝筹股的持续走高，也说明散户数量在变少。不停涨、涨不停是蓝筹股的重要标志，但这样的股票散户一般不愿意投资，因为短期波动较小，所以也说明投资者结构在转变。此外，题材股的重要驱动力量是散户，走势趋弱也说明散户数量在变少。

为什么散户的力量在弱化？这还得从市场环境不利于散户说起。散户的投资特点是追涨杀跌，散户喜欢追逐有题材的小盘股，这一点可以从上世纪90年代上海股市提出的三不炒看出端倪，当时上海的投资者提出了三种股票不炒，一是大盘股不炒，二是绩优股不炒，三是异地股不炒，综合起来看，就是上海投资者喜欢炒作上海本地的小盘绩差股。

现在股市规模急剧扩容，大盘股的定义也发生了很大的变化，以前5000万股以上的流通盘就被认定为大盘股，现在30亿元市值的也可以说是小盘股，这就是说，现在的股票已经鲜有散户投资者喜欢的小盘股，现在所谓的小盘股只是相对小盘而已。

绩优股则演变为蓝筹股，主要由大量公募基金、社保基金等长线买家持有，这样的股票也不好进行投机炒作，因为一旦在股价低位，他们不肯卖出持股，庄家很难在低位拿到足够的筹码，但是一旦股价上涨到超过其合理价值的点位，就会有这些长线买家不断抛售股票，此时庄家不管怎么诱多，这些逃离的长线买家也不会重新买回，所以这些蓝筹股很难受到投机资金的青睐，于是散户投资者也很难通过投机炒作来赚取到自己满意的差价。

至于异地股，现在已经是全国股民炒全国股票，所以也不存在本地股和异地股的区别，这里暂且不论。

散户投资者在投机炒作越来越非主流的当下，已经越来越难获得自己能够操控的炒作行情，但是身边的人、银行的理财经理，都在不断向投资者推荐通过公募基金等机构投资者参与股市的投资方法，而且已经通过基金炒股的投资者也确实取得了比散户投资者更好的投资收益，那么散户投资者中的一部分必然会逐渐转移到基金投资者的阵营，经过时间的积累，最终散户投资者的数量和资金量都会不断下降，他们的力量也就逐渐弱化了。

不过在本栏看来，虽然散户投资者的力量已经开始弱化，但是他们依然是当前A股市场的最重要投机群体，A股的去散户之路还会有很长的时间，但最终的趋势一定是机构力量不断取代散户力量，最终形成价值投资为主的投资型股市。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)