原标题:促消费“急刹车” 日本经济复苏又遇拦路虎

短短一天之后,日本关于促进消费政策的态度就出现了180度的转折:眼看着疫情蔓延愈演愈烈,这项曾经承担着日本经济重启的“Go To”补贴活动也即将被暂停。而在转折的背后,有日本应对疫情的焦虑,或许也有日本防控和经济始终难两全的焦虑。

据新华社,当地时间21日晚些时候,日本政府在首相官邸召开了新冠病毒对策总部会议,会后,日本首相菅义伟宣布,政府将暂停以疫情快速蔓延地区为目的地的旅行补贴政策,同时将要求都道府县知事考虑停止发放餐饮优惠券。不过菅义伟没说从何时开始暂停上述补贴政策,也没划定不再补贴的地区范围。

值得注意的是,就在此前一天,菅义伟还表态称,暂时不打算叫停鼓励民众外出旅游和就餐的补贴政策。按照菅义伟的说法,迄今总计4000万人参与“Go To Travel”活动,其中只有176人确诊感染新冠病毒。日本内阁官房长官加藤胜信20日也提到,政府认为眼下不需要宣布紧急状态。而在11月19日,菅义伟与联合执政的公明党代表山口那津男会谈后还宣布,坚持疫情防控与发展经济并重,并同意在加强防疫基础上继续促进旅游活动。

不断飙升的确诊人数是促进日本政府态度大转弯的关键因素。21日当天,日本新增新冠确诊病例超过2500例,连续4天刷新单日新增最高纪录。其中,首都东京新增539例,打破19日创下的534例单日最高纪录。西部大阪府21日新增确诊病例415例,同样创单日最高纪录。

辽宁大学国际关系学院副教授、察哈尔学会研究员李家成称,菅义伟新政府上台之后,疫情防控就是其首要任务,同时日本政府也就实现经济的重启,“Go To”补贴活动本身都是经济重启的刺激措施,但这其实是两难的事情。刺激经济就可能使人群流动性增强,给疫情防控带来麻烦,如今日本政府也是迫于疫情蔓延的压力又不得不暂停经济重启的措施。

“另一方面日本可能也有更长远的筹谋。”李家成补充称,如果日本疫情加速蔓延,很可能会影响到明年的东京奥运会,奥运会要顺利开展的前提就是日本国内的疫情需要控制得住。但事实上,菅义伟提出的很多疫情防控措施,其可操作性并不强,比如推出餐饮用口罩等,也是因此导致防疫放松,再加上刺激措施带来的群聚性感染,让疫情出现了反弹。

数据显示,自11月中旬以来,日本新冠肺炎确诊病例便不断增加,而自入冬以来,日本疫情也出现新的特点,重点感染领域从餐饮业蔓延至企业、医疗机构、社会福利机构和普通家庭。《日本经济新闻》曾指出,新增确诊病例激增,也使得用于治疗的病床数量面临不足风险,因此防治重症感染尤为重要。

而疫情的反弹也将“矛头”引向了此前的刺激消费措施。在11月18日举行的记者会上,日本医师会会长中川俊男便呼吁民众减少外出,并要求人们采取严格卫生消毒措施,争取在短时间内控制疫情。同时他也提到,“政府通过补助金促进国内旅游是引发此次疫情蔓延的重要原因”。

发出同样呼吁的还有东京都医师会会长尾崎治夫,他在20日呼吁政府暂停“Go To”补贴活动。他说,东京启动这一活动两周后,确诊病例增加,不过还没有明确证据显示两者之间存在直接联系。尾崎测算,按现在的传播速度,东京4周后单日新增感染人数可能达到1020人,“这样下去将导致医疗系统崩溃”。

受新冠肺炎疫情的影响,日本国内旅游业受到沉重打击。为刺激旅游业的需求,今年7月,日本政府公布将推出“Go To Campaign”补贴计划,其中便包括“Go To Travel”及“Go To Eat”,该补贴计划总预算高达约1.7万亿日元,用于补贴国内旅行以及适用于当地餐厅、纪念品商店的优惠券。但在7月《日经新闻》的民调中,80%的受访者便认为,当前启动旅游业复苏计划还为时尚早。而在日本社交媒体上,反对该项目的签名已达近11万。

李家成认为,暂停消费刺激措施肯定会影响日本的内需,疫情限制人员流动和外出,导致消费低迷。要知道,疫情防控与经济发展具有很强联动性,防控做不好的话经济很难重启。幸运的是,日本加入RCEP能够带来一定的外部利好,日本也想通过加速推进RCEP提振外贸,但RCEP还要通过日本国会审批,整个RCEP要彰显出贸易促进效果也还要等到明年。

日本内阁府16日发表的初步统计结果显示,在经历了第二季度的创纪录下滑之后,今年第三季度日本经济快速回升,创下有可比数据以来最大增幅。不过,当地媒体和经济学家普遍认为,由于经济复苏动力不足,日本经济恢复到新冠疫情暴发前水平尚需时日。野村证券经济学家桑原真树提到,如果明年新冠疫苗能广泛使用,日本经济可能会在2022年恢复到疫情前水平。

