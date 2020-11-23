人民网>>财经

“高科技”≠优质服务 状况频出的自助服务为谁服务

张楠 代丽丽 孙宏阳

2020年11月23日07:58  来源：北京日报
 
原标题：状况频出的自助服务为谁服务

　　本报记者 张楠 代丽丽 孙宏阳

　　如今，无论商场、医院、超市还是其他公共场所，自助设备无处不在，在节省人力、提高操作效率方面无疑是一种进步。然而，记者在采访中发现，一些不“聪明”的自助设备，反而给使用人增添了不少麻烦，让人不由得想问：自助服务到底是为谁服务？

　　停车场

　　寻车设备难用成摆设

　　大型商场、写字楼的地下停车场空间大、结构复杂，许多车主都有在“迷宫”中绕圈找车的经历。为此，不少地下停车场都配备了自助寻车设备。

　　午饭时间，六里桥商圈的银座和谐广场地下停车场，一台自助寻车设备前，市民赵女士正焦急地对着屏幕输入车牌号。取车查询系统显示，车主可输入数字、时段、车位号进行查询，然而赵女士试了几次，系统总显示“该车牌号没有相应车辆信息”。赵女士又换了一台自助寻车设备，输入车牌号后终于出现了车辆停放画面，但点击“查询路线”后，赵女士又蒙了，一张平面地图上分了数个区块，“我到底该怎么走才能找到车位？”最终，还是一位保安通过查询到的车位号，帮助赵女士找到了车。

　　北京坊地下停车场内也有数台寻车缴费一体机，记者输入车牌号点击“寻车”后发现，画面上的车位图非常小且不清晰，规划的寻车路线即使放大查看仍然很模糊，也无明显颜色或字母分区，找到车位并不容易。

　　商场卫生间

　　刷脸三分钟取出两格纸

　　着急上厕所，自助取纸却耽误事儿。一家商场卫生间门口摆着一台“刷脸”式自动取纸机，使用者将面部置于红色“摄像框”内，注视3秒，就会自动出纸。记者按指引站在识别区范围内，面部对准摄像头。3秒后，机器毫无反应。记者尝试调整身体位置，左右移动、前后移动，机器始终没“吐”出任何纸张。

　　折腾了半天，记者发现，屏幕右上角有个小小的二维码，需先用手机微信扫二维码，登录一款小程序，完成授权允许后，才能使用机器取纸。但当记者完成一系列操作，再次站在取纸机前，机器依然“无动于衷”。“把口罩摘下来再刷脸。”在公厕保洁员提醒下，记者摘掉口罩，正视摄像头，自动取纸机里才掉出两格“来之不易”的卫生纸，为了这点儿纸折腾了三分钟。

　　市民崔女士的遭遇更让人同情。“我在一家商场公厕门口想从自助取纸机里取纸，结果取纸机让我扫码关注某个公众号，关注完，点击取纸按钮，屏幕立刻跳转至另一个公众号，又让我继续关注……我来来回回关注了三个公众号，最后一张纸也没从机器里掉出来。”

　　医院

　　自助机缴费后打票另排队

　　还有一些自助设备，并未实现全流程自助服务，反而让市民多排一次队。

　　在航空总医院，各个楼层显眼位置摆放了多台一站式自助服务终端，患者可以自助完成挂号取号、缴费等一系列就医手续，操作起来也很简便。在医院二楼妇产科，李女士使用自助机扫码微信缴费，机器很快吐出了一张凭条。拿着这张凭条，李女士有些疑惑：“我需要的是那种黄色医疗发票，我们单位报销补充医保时候要用，这个凭条是不行的。”

　　李女士来到一楼的导医台咨询，导医告诉她：“黄色发票自助机打不出来，去5号人工窗口那里找工作人员可以打印。”李女士只好又到5号窗口排队，使用人工办法打印了发票。李女士认为，自助缴费后再到人工窗口打发票，反倒添了麻烦。

　　超市

　　自助结账出门要过核验关

　　在北京新奥天虹商场超市货架上，市民赵女士发现了“手机快速买单，买单不排队”的宣传贴纸，还附有自助结账二维码。赵女士从冰箱里取出一瓶牛奶，用手机对准二维码一扫，手机屏幕上果然出现了自助结账页面。她用手机对准商品条码扫一扫，微信支付9.2元，手机马上出现“支付成功”的字样。

　　赵女士拿着牛奶准备出超市，刚走到出口就被保安拦住了。“您得到另外一个出入口先核验，我们这个出口没有核验机器，没法知道东西和钱是不是对得上。”保安解释。而另一个出口在超市另一头，无奈之下，赵女士只好横穿整个超市，才可离开超市。

　　“二维码自助买单本该省时省力，结果因为出入口的核验机器没配齐，反而比人工结账还麻烦了。”赵女士抱怨道。

　　记者手记

　　“高科技”≠优质服务

　　当下，许多行业在推行自助服务。刷脸、扫码的设备替代人工，可以节约劳动成本，有的还大大提高了工作效率。但“高科技”不等于优质服务。

　　自助服务设备要想真正受欢迎、接地气，不仅要有高科技、互联网“外衣”，更要保持以客户为中心的服务“内核”。自助服务设置方应该以服务对象为中心，深入研究受众使用习惯，简化操作流程，尽量减少给用户带来的不便。只有以用户为中心，自助服务才能为大家接受。否则，不但自助服务设施会被“嫌弃”，服务者在用户心中的形象也会大打折扣，得不偿失。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经

解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力　　人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】

财经

前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好　　人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved