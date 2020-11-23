40元燕窝成本不到1元 即食燕窝收割智商税？

原标题：辛巴团队带货被指售假40元燕窝成本不到1元

实习记者 鹿杨

“燕窝其实是一场骗局？”“即食燕窝就是糖水？”“燕窝到底有没有滋补美容功效？”近日，职业打假人王海与网红辛巴愈演愈烈的对峙，让燕窝成为了舆论的焦点。

《2019年中国大健康消费发展白皮书》显示，在滋补养生类目中，燕窝独占鳌头，成交额占比接近三成。引人注目的是，作为传统滋补品的燕窝，正成为青年群体养生与馈赠消费的心头好。在朋友圈各种燕窝营销广告刷屏，电商平台直播网红也纷纷带货即食燕窝背后，却是产品良莠不齐、真假难辨的乱象。

“所有即食燕窝都是糖水”

11月19日，职业打假人王海在微博发布一份快手主播辛巴团队所售燕窝的检测报告。结果显示，该燕窝产品的蔗糖含量高达4.8%，而成分表里碳水化合物为5%。这份被检测的样品名称为“茗挚碗装风味即食燕窝”，正是近期辛巴徒弟“时大漂亮”直播间售卖的燕窝产品。随后，辛巴团队一改之前“倾家荡产也要告对方诽谤”的强硬措辞，表示将把涉事燕窝产品送检，并将全力协助商家处理退货退款工作。

王海的矛头不仅直指辛巴团队所售的茗挚燕窝，更指向了所有即食燕窝。王海在2018年底开始关注即食燕窝行业，今年7月，王海发布小仙炖燕窝骗局报告，据其送检结果显示，小仙炖鲜炖燕窝含量仅为0.6%，小仙炖宣称的“燕窝固形物含量大于等于90%”也是假的，其燕窝方便粥中90%以上的固形物为水分和未标示的海洋鱼胶原蛋白等增稠剂稳定剂合成的果冻样凝胶。

“所有即食燕窝都是糖水，”王海更直截了当地指出，“即食燕窝行业根本不需要真正去添加燕窝，只要有水、糖、海藻酸钠和乳酸钙及少量唾液酸即可生产。”

燕窝营养价值再陷争议

王海在本周末发布的微博中称，一个鸡蛋的唾液酸相当于30克燕窝。燕窝的营养价值是否与其高昂的价格相匹配呢？

全国城市农贸中心联合会燕窝市场专业委员会（以下简称“国燕委”）曾表示，评价燕窝营养的标准不在于蛋白质，而是唾液酸。厦门大学公共卫生学院副教授李红卫称，唾液酸对提高免疫力，尤其是胎儿脑神经发育有重要的作用。李红卫说：“在所有已知的食物当中，燕窝中唾液酸的含量是所有食物中最高的。”

不过，更多专业人士对燕窝的特殊营养价值提出质疑，认为唾液酸在人们日常食用的许多食物中广泛存在，并不是只有燕窝中有，甚至人体自身也会分泌唾液酸，完全不需要通过饮食摄入，即使想摄入，吃奶酪、猪脑也可以。通过燕窝进补唾液酸的意义到底有多大？丁香医生此前撰文分析，燕窝中唾液酸成分的功效只停留在动物研究层面，并不能说明对人有什么保健作用。换而言之，燕窝对于人体的营养价值尚无定论。

真假燕窝再曝直播带货乱象

“燕窝变糖水”，即食燕窝行业水有多深？据辛巴方面发布的声明显示，直播间推广的即食燕窝价格为258元15碗，即每碗17.2元。记者在天猫“茗挚旗舰店”发现，在售的10碗装价格为398元，相当于一碗39.8元。如此比较，辛巴难道是“血亏价”卖给粉丝？

有知情人士透露，该款燕窝实际进货价仅有4.2元。王海则更不客气，他在微博上表示这款燕窝唾液酸的含量为0.014%，价值仅为7分钱，连带包材、内容物、加工费、工业成本甚至都没超过一块钱。而小仙炖鲜炖燕窝每100克售价达279元，其中唾液酸价值仅约3毛钱。

记者注意到，小仙炖旗舰店中最畅销的7瓶45克包装即食燕窝，月销量就达到了4.5万件以上。据记者保守估算，按此成本和售价，小仙炖仅该规格的燕窝产品月利润就能达到3100万。

面对如此高额的利润，商家自然不惜竭力营销燕窝功效、夸大燕窝营养价值，最终吸引大批消费者为其买单。网红主播作为收取一定佣金帮商家带货卖货的“代言人”，也在兜售燕窝糖水事件中推波助澜。在全民直播热潮之际，选购信任的网红主播推荐的产品成了很多消费者的购物方式，但一旦出现产品质量问题，网红是否应该为商品质量承担责任？

中伦律师事务所曾恒律师昨天接受记者采访时说，根据广告法，带货网红本质上是以自己的名义对商品进行推荐，符合广告法对广告代言人的定义。因此，对于虚假宣传的带货网红，如果商品存在问题，造成消费者损害的，应当与广告主承担连带责任。如果网红在带货广告中宣传的商品性能与实际情况不符、对购买行为有实质性影响的则会被判定为虚假广告。所以，对于直播带货的网红主播，如果存在《广告法》中规定的违法行为，需要依法承担责任，并受到行政处罚。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)