信托发行遇寒 收益率持续下滑逼近6.5%

随着监管政策的不断收紧，信托发行市场迅速“入冬”。用益信托最新统计数据显示，自四季度以来，68家信托公司共发行2490只2843.4亿元的集合信托产品，相较于去年同期的4060只3667亿元的规模，在发行只数上锐减了38.7%，在融资额度上也下滑了22.5%。

普益标准最新报告显示，10月共有57家信托公司发行了1576款集合信托产品，发行数量环比减少14款，降幅为0.88%。10月集合信托产品发行规模和成立规模继续下行，集合信托产品收益率继续向下跌破7%，并接近6.5%。从领域投向来看，整个10月无论是房地产类信托还是基础产业信托的募集规模均出现不同程度下滑，仅投向工商企业领域的集合信托产品大幅增加。

对此，用益信托研究员喻智表示，10月集合信托产品的募集规模继续下滑，目前已连续四个月下滑。收益持续下滑以及非标产品有限导致集合信托产品募集不容乐观。在监管趋严的大背景下，当前信托行业处于业务转型的关键阶段，非标转标类产品和标品投资类产品成为信托公司展业的主要方向，但市场对此类产品接受程度相对较低；而原有的非标类产品额度有限，募集情况虽火爆但难以改变市场大势。

事实上，进入11月份这一“双降”趋势似乎还在持续。数据显示，11月7日至13日共有41家信托公司发行了273款集合信托产品，发行数量环比减少35款，降幅为11.36%。从成立规模方面来看，成立的信托产品总规模为96.03亿元，环比减少89.29亿元，降幅为48.18%。

信托发行除了在量上明显“缩水”外，在价上也持续下滑。从集合信托产品收益率来看，10月集合信托产品的平均收益率为6.56%，环比下滑0.11个百分点。自下半年以来，集合信托产品的收益率在向下突破7%之后持续下行，目前已经接近6.5%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)