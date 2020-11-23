违规抬升小微综合融资成本 多家银行保险机构被通报

中国银保监会11月21日通报部分银行保险机构助贷机构违规抬升小微企业综合融资成本典型问题，中国工商银行、中国平安等机构被点名。共涉及违规金额近亿元。银保监会表示，对无视禁令、顶风违规的，金融监管部门将发现一起、处理一起，绝不姑息。
通报显示，按照国务院有关工作部署，银保监会消费者权益保护局组织开展了小微企业融资收费专项检查，对民众通过国务院“互联网+督查”平台反映的有关问题线索进行了核查，国务院办公厅督查室对有关突出问题进行了暗访督查。
督查检查发现，部分银行保险机构、助贷机构对监管规定有令不行、有禁不止，在贷款中违规收取应减免费用，强制捆绑销售，收取高额服务费和代理手续费，抬升了综合融资成本，削弱了小微企业获得感。
例如，2017年1月至2019年10月，工商银行江西分行、河北分行、河南分行、上海分行、江苏分行、四川分行、广西分行、辽宁分行、山东分行等9家分行违规向20户小微企业收取贷款承诺费、投融资顾问费等“两禁两限”费用2284.87万元（人民币，下同）。
民生银行总行集团金融部和部分分支机构违规向小微企业收取贷款承诺费、银行承兑汇票敞口管理费、法人账户透支业务承诺费等“两禁两限”费用。经查，2016年9月至2019年11月，民生银行违规向小微企业收取“两禁两限”费用4369.53万元。民生银行还在已有抵押的前提下向客户销售保险费率较高的人身意外险，提取高额代理手续费。
此外，中国平安保险（集团）股份有限公司下属平安普惠融资担保有限公司在与兴业银行合作开展普惠型贷款业务时，强制捆绑销售中国平安财产保险股份有限公司借款保证保险，未提供其他增信方式或其他保险公司产品供客户选择，侵害了消费者的自主选择权和公平交易权。
针对上述问题，银保监会表示，从督查检查情况看，有关银行保险机构、助贷机构对国家关于深化小微企业金融服务、降低小微企业综合融资成本的重大决策部署认识不到位、落实不彻底，在政策执行中搞变通、打擦边球，未全面履行社会责任，未真正落实对小微企业服务优惠和减费让利原则，相关问题具有一定的代表性和典型性。
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