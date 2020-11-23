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经济回暖利润修复 机构看好银行业估值回升

2020年11月23日08:03  来源：经济参考报
 
原标题：经济回暖利润修复 机构看好银行业估值回升

　　数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

　　近日，券商相继发布2021年银行业策略报告。多家机构指出，当前银行板块估值处于历史低位，随着宏观经济的逐步复苏，上市银行基本面将持续修复。同时，海外资金、中长期资金对银行股的看好也有望带动板块估值回升。

　　今年以来，或受经济下行压力加大、银行息差下行、资产质量面临不确定性加大等因素影响，银行业指数持续走弱。同花顺数据显示，截至11月20日，银行板块较年初下跌3.59%，期间沪深300和中证800则分别上涨20.67%和21.01%。

　　兴业证券指出，2020年（至今）是银行业在过去10年内表现最弱的年份之一，绝对收益在2010至2020年区间内排不进倒数前三，但相对收益却是过去10年来的最差水平。不平衡的风格及银行自身基本面的后周期性，共同导致了银行板块今年较差的相对收益。

　　不过在机构看来，经济复苏形势好于预期的背景下，银行业盈利、成本等基本面因素具备改善基础，估值在2021年有望迎来拐点。

　　宏观层面，机构指出，我国经济复苏持续向好，有利于银行资产质量悲观预期的修复。而货币政策也将从逆周期逐渐回归常态，在经济发展政策的驱动下，信贷供需仍将保持稳定。

　　东北证券指出，今年上半年，银行为抵御潜在风险，计提大量拨备，利润增速出现了前所未有的负增长。预计2021年疫情对银行的冲击将减弱，且明年一季度因贷款重定价，净息差将迎来阶段性低点。预计营收和利润均有望实现正增长。

　　华西证券表示，下半年以来随着经济修复，货币政策已从应对疫情期间的超宽松状态回归至常态化水平，未来稳健的货币政策更加灵活适度，强调定向滴灌。同时国内经济向上仍需信贷支持，结构上将延续加大中长期、小微等领域信贷支持。

　　另一方面，机构认为银行股本身的低估值将与经济复苏共振，实现向上拐点。

　　在中信证券看来，2021年，银行业信用风险缓释长周期将逐渐步入尾期，再加上外部宏观变量向好、内部盈利状况改善两重因素，银行估值中枢有望趋势性提升。同时，内生需求的改善也推高了经济景气度，预计让利政策逐步转向服务实体，行业经营压力下降。

　　兴业证券同样指出，明年银行资产端定价将逐步企稳，一季度按揭重定价效应一次性释放后，预计二季度息差有望出现向上拐点；负债端的结构性存款清理及表外老理财产品余额的压降，或有利于银行一般性存款保持平稳的付息水平；随着2020年零售不良的逐步出清以及2021年一季度末延期还款付息政策的终了，不良发生率及减值计提水平都有较大概率出现边际改善。

　　资金面方面，华泰证券表示，A股三大资金配置趋势有望助推银行板块估值提升。一是国际化，监管加快推进资本市场高水平开放，北向资金正处于快速提升通道，未来QFII/RQFII尚有发展空间，有望带动A股投资风格与国际趋同；二是机构化，监管引导中长期资金入市，保险、养老金、银行理财等资金地位不断提升；三是被动化，被动管理的指数型资金加速崛起，而对标海外仍有推进空间。三类资金均更为青睐银行股，有望为板块估值提升提供有力动能。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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