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英欧谈判被迫暂停恐做最坏打算（国际派）

2020年11月23日08:04  来源：人民网－国际金融报　
 

英国和欧盟约定要在过渡期内缔结一份“零关税、零配额”的贸易协议，以尽可能减少英国“脱欧”带来的负面影响。但如果双方未达成协议，英欧贸易将从2021年起回到世界贸易组织（WTO）框架下，重新实施边检和关税等安排。

距离英国“脱欧”过渡期结束仅剩不到40天，目前英欧双方对于贸易协议等问题仍未达成共识。

11月19日，负责英国“脱欧”事务的欧盟首席谈判代表巴尼耶在社交媒体上表示，因欧盟谈判团队的一名成员新冠病毒检测呈阳性，欧英双方决定暂时停止当前的谈判工作。之后，双方团队将在充分遵守防疫规则的情况下继续推进谈判。

当天，在欧盟领导人视频峰会上，法国总统马克龙和比利时首相亚历山大·德克罗均呼吁其他领导人准备好应急预案，以防与英国的谈判未能在最后一刻取得突破。

一拖再拖

根据此前达成的“脱欧”协议，英国在今年1月31日正式“脱欧”，并进入为期11个月的过渡期，至12月31日结束。

在过渡期内，英国不再是欧盟成员国，但继续留在欧盟单一市场和关税同盟内，和其他成员国一样，遵守欧盟的所有规则。

英国和欧盟约定要在过渡期内缔结一份“零关税、零配额”的贸易协议，以尽可能减少英国“脱欧”带来的负面影响。但如果双方未达成协议，英欧贸易将从2021年起回到世界贸易组织（WTO）框架下，重新实施边检和关税等安排。

从今年3月起，欧英双方就此展开谈判，原本10月15日是最后期限，结果又再次延期。10月底以来，双方展开密集的闭门会谈，被外界形象地称为“隧道磋商”。然而，距离今年结束还剩不到40天，紧锣密鼓的谈判依然没有明确进展。

欧英双方的分歧主要在渔业、公平竞争环境和争端解决机制这三大领域。

在渔业问题上，欧盟要求英国继续向欧盟国家渔船开放其海域，并且希望就捕鱼问题达成永久协议，否则就拒绝向英国金融服务业等领域开放欧盟市场，而英国方面一直坚持要求收回对英国所有水域的控制权。对英国而言，渔业仅占英国GDP的0.03%，但渔业问题事关英国主权，因此双方一直难以达成共识。

在公平竞争环境问题上，欧盟希望英国在劳工权利、环境法规，特别是政府补贴方面，要继续严格遵守欧盟规则。

但在英方看来，这与其“脱欧”寻求主权独立的初衷相悖，英方需要自己的政策空间，来决定最为符合英国利益的情况，

在争端解决机制问题上，欧盟提出，如果双边贸易争端涉及欧盟法律解读问题，应交由欧洲法院裁决，因为欧洲法院享有欧盟法律的最高释法权威。而英国方面认为，过渡期结束后，英国的法律系统将完全独立于欧盟，不需再接受欧洲法院的仲裁。

当地时间11月17日，英国首相约翰逊表示，他的立场没有改变，希望与欧盟达成协议，但不能以主权，以及法律、边界、金钱和渔业的控制权等核心原则为代价。

11月19日，由于一名谈判代表新冠肺炎检测结果呈阳性，英欧暂时中止在比利时首都布鲁塞尔举行的会谈。

据英国《每日电讯报》报道，英国和欧盟的贸易协定可能在本周一宣布。

英国《泰晤士报》援引一名欧盟高级别外交官的话报道称，欧盟应着手做最坏打算，制定“无协议”情形下欧盟与英国人员和贸易往来安排的预案。

英国《金融时报》称，英国一旦退出欧洲单一市场和关税同盟，会大幅加重企业每年的报关负担。“无协议脱欧”还会导致贸易遭遇额外关税和配额限制。如果英欧关系破裂，双方边界地带可能出现混乱。

影响经济与金融市场

分析指出，最终“无协议脱欧”将冲击金融市场，破坏整个欧洲乃至欧洲以外的脆弱供应链，再加上当前的新冠疫情，将加剧对经济的冲击。

FXTM富拓市场分析师陈忠汉告诉《国际金融报》记者，2016年公投以来，我们已经习惯了双方不断设定截止日期又一拖再拖，但无论如何英国将在2021年1月1日正式“脱欧”。市场目前对双方在最后关头达成协议心怀希望。这种预期已经反映在英镑最近的走势中，本月至今，英镑/美元上涨2.3%，欧元/英镑下跌0.5%。目前还不能排除英国“无协议脱欧”的可能性，而这将带来破坏性的政治和经济后果，尤其是目前英国和欧盟疫情形势依然严峻。在这种最糟糕的情况下，英镑/美元可能跌回1.20关口，欧元/美元或更接近平价。

彭博对9位策略师的调查显示，若“无协议脱欧”成为既定事实，那么英镑汇价之后将有5%的额外下挫幅度。

毕马威警告称，任何“脱欧“协议都将对英国经济造成影响，因为它不如欧盟成员国身份那么全面。

“但如果英国未能在12月底过渡期结束前与欧盟达成贸易协议，经济将受到严重影响。2021年的GDP增长率将为4.4%，而如果英国和欧盟保持现有关系，GDP增长率将为10.1%。”

本月初公布的英国第三季度GDP显示环比录得15.5%的增长，结束了连续两个季度的负增长，并创纪录增速，但是如果经济封锁时间延长，前景更是雪上加霜。

近日，英国央行出台了1500亿英镑的刺激计划，继续保留负利率选项，很大程度也考虑到“脱欧”风险。对于“脱欧”谈判，英国央行行长贝利在最新的讲话中表示，无论谈判结果如何，贸易不可避免地会受到1月1日起规则调整的影响。

早在数月前，英国央行已经知会各大银行要做好“无协议脱欧”的准备，也向它们质询了负利率相关政策。目前市场认为可能推出负利率的时间在2021年5月份，不过这样的预期也会跟随英国经济和“脱欧”情况而变。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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