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美SEC主席将提前卸任，谁来接棒？

2020年11月23日08:05  来源：人民网－国际金融报　
 

在民主党的控制下，SEC将有权强制企业在多样性及气候变化风险方面进行披露，加强对华尔街的监管，并在未来几年逆转近期放宽私募市场融资的努力。

据彭博社报道，原定明年6月才卸任的美国证券交易委员会（SEC）主席克莱顿（Jay Clayton）近日宣布，将于今年年底提前卸任，结束三年半任期。

目前，拜登的过渡期才刚刚开始，多名现任政府官员计划离职，美国银行和投资公司已经开始对SEC主席的接替人选感到担忧。

SEC主席提前卸任

根据美国1934年《证券交易法》的规定，美国证券交易委员会作为统一管理全国证券市场的最高行政机构，是直属美国联邦政府的独立机关，具有一定的调查权、处罚权、立法权和司法权。

美国证券交易委员会由五名委员组成，且任何单一政党占有的席次不能多于三席。主要的职责是管理、监督全国证券发行与交易活动的职能，检查投资银行、证券发行人及大股东活动，保证公共公司不存在财务欺诈，提供误导性的信息，内幕交易或者其他违反各项证券交易法的行为。

现年54岁的克莱顿是商业律师，2017年获特朗普任命为SEC主席。

在克莱顿任内，SEC曾发起多宗备受关注的诉讼。其中包括2018年指控特斯拉创始人马斯克在社交媒体上发布的私有化消息具有“虚假和误导性”。最终马斯克与SEC和解，辞去特斯拉主席职务，并支付2000万美元罚款。

此外，克莱顿任内对数字货币采取强硬态度，不但将有关交易纳入证券法例监管，更限制加密货币集资活动及比特币交易买卖基金。

2018年，SEC敦促加密货币交易平台进行注册并接受进一步监管，并认为除了比特币和以太坊之外，其他数字加密货币均为证券，应受美国证券法的监管，初始代币发行ICO“基本上也是一种需要遵守特定监管要求的证券发行”。与此同时，自2018年起，SEC因免受市场操控、监管规则不明确等原因推迟并拒绝了多家资产管理公司的比特币ETF申请，引起了投资者不满。

SEC表示，在克莱顿任内，SEC完成了65项最终规则的制定工作，征收了140亿美元的罚款，并向举报人支付了约5.65亿美元，其中包括创纪录的1.14亿美元奖金，是该项目历史上规模最大的一项奖励。

另外，据Politico报道，克莱顿任内3152件的总执法案件数高于上一任SEC主席。

不过，克莱顿任内也进行了一系列的放松监管措施，民主党人批评他对监管的执行力度不够，还批评他降低了私募股权发行门槛、提议大幅削减对冲基金的信息披露、放宽经纪商行为准则，并提议允许所有企业在IPO前与潜在投资人进行交流，让上市变得更容易。

接替者会是谁

据了解，SEC主席一般会在大选后辞职，尤其是当政权出现两党轮替之际。主席辞职后，委员会内最资深委员将会暂代主席一职，直至新总统任命新主席并获得参议院通过。

据知情人士透露，目前参与竞争SEC主席的人选包括：奥巴马执政期间的美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Gary Gensler、被特朗普开除的前纽约曼哈顿区联邦检察官Preet Bharara、前SEC民主党专员Kara Stein、前SEC无党派专员Robert Jackson Jr、现任SEC民主党高级专员Allison Lee，以及美国乔治城大学非裔法学教授Chris Brummer等。

其中，Gary Gensler和Preet Bharara呼声最高。

Gary Gensler曾在克林顿政府的财政部任职，并在奥巴马执政期间担任美国商品期货交易委员会主席，他是《多德-弗兰克法案》的重要推手之一，为金融监管市场带来重要变革。在领导CFTC时实施了新规则，严格监管银行利润丰厚的掉期交易柜台。在任期间，他还对涉嫌操纵全球LIBOR的大型投资银行提起诉讼，导致银行支付数十亿美元罚款。

而身为前任联邦检察官的Preet Bharara被称为“华尔街瘟神”，起诉过近100名华尔街高管，和四大银行达成了历史性的协议和罚金，办理过华尔街多宗内幕交易，其中最知名的是对冲基金SAC Capital的陨落，当时这家拥有20年历史、管理规模超过150亿美元的对冲基金公司，被迫对外部投资者关闭，并缴纳18亿美元天价罚款及和解金。

彭博社援引一名知情人士的话报道称，以强硬领导风格著称的Gary Gensler已经接触了SEC高层官员。

拜登此前曾宣布，Gary Gensler将领导金融政策过渡小组，负责审查美联储和银行及证券监管机构。

民主党监管加强

美国金融业对SEC提名人选的讨论突显出该职位对银行、资产管理公司和证券交易所的重要性。

一些SEC资深人士以及前政府官员最近接受Politico采访时表示，他们预计即将上任的民主党政府将对执法采取更强硬的手段。

彭博社认为，在民主党的控制下，SEC将有权强制企业在多样性及气候变化风险方面进行披露，加强对华尔街的监管，并在未来几年逆转近期放宽私募市场融资的努力。

目前，拜登已将解决种族平等和气候变化问题作为政府的优先事项，他曾表示将要求公司披露气候风险以及董事会的种族和性别组成。

SEC最资深的民主党人、委员Allison Lee经常呼吁企业披露更多的ESG（环境、社会和企业管理）信息。民主党人还说，在克莱顿的领导下SEC对大银行和其他大公司采取了宽松的执法措施，但是并没有通过其规定和政策采取足够措施保护散户投资者。

奥巴马任期内的SEC主席Mary Jo White认为，拜登领导的SEC将更多地关注华尔街银行，特别是内幕交易。“如果SEC还对提供欺诈服务的私人公司展开调查，我不会感到意外，因为这个市场在过去5年里增长非常快”。

美国消费者联合会（Consumer Federation of America）投资者保护主管芭芭拉·罗珀（Barbara Roper）表示，拜登领导的SEC将重新审视近期私募发行的规则制定，并努力降低私募市场对企业的吸引力。

罗珀说：“我们从这届政府那里听到了很多有关让投资者进入私募市场的说法。给典型的散户投资者进入私募市场的机会，很像给他们下地狱的权利。严重的信息不对称会让他们每走一步都处于不利地位。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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