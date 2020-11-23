赴美留学生锐减，美大学收入迎挑战

新冠疫情导致留学生锐减，带来更大财政压力，美国高等教育的结构变得更加紧张，收入下降的前景已经迫使一些学校削减预算，并可能引发关闭潮。

疫情之下，全美数十所高校已开始承受财务压力。

在过去的十年中，这些高校一直在努力应对入学人数下降和州政府的支持减弱等问题。如今，新冠疫情导致留学生锐减，带来更大财政压力，美国高等教育的结构变得更加紧张，收入下降的前景已经迫使一些学校削减预算，并可能引发关闭潮。

财务问题由来已久

美国大学的财务问题由来已久，即便在疫情之前，也已经出现阵痛。

教育新闻网站海辛格报告(Hechinger Report)对美国的公共机构和四年制非营利性大学进行的财务压力测试（测试包括入学率、学费、公共资金和捐赠资金）发现，疫情之前，在全美范围内，超过500所大学有两个以上指标显示警告信号。

财务问题在一些州特别突出，俄亥俄州和伊利诺伊州的所有高校中有10%以上面临该问题，俄亥俄州有36个带有两个以上警告标志的高校，伊利诺伊州有26个。自2009年以来，大约1360所大学的第一年秋季入学人数有所下降，其中包括约800家四年制大学。与2009-2010年度相比，2017-2018年度所有四年制学校中近30%的学费收入减少，约700个公立大学所得到州和地方的拨款减少，并且约190个私立四年制大学所获捐赠额相对于其费用有所下降。

在新冠疫情席卷全球之前，美国大学的入学人数降幅已经达到16年来最大，特朗普政府的移民政策对美国高等教育造成了重大影响。非政府组织国际教育学院（Institute of International Education）发布的报告《Open Doors》显示，2019-2020学年美国大学的入学人数下滑1.8%至108万，这是近70年历史中的第三大跌幅。

由于疫情遏制了国际旅行和签证签发，因此本学年的下降肯定会更大。美国国家信息交换所研究中心本月的数据显示，秋季学期的本科生和研究生入学率分别下降了15%和7.8%。

来自700多家大学的数据显示了一个更加清晰的图景——在本学期中，美国的新国际学生入学率（以及来自国外的在线人数）下降了43%。众多大学已经对特朗普总统任期内的国际招生困难发出警告，称特朗普政府的政策阻止了外国学生进入曾被视为高等教育黄金标准的美国学校，并促使他们重新考虑其他目的地。

根据国际教育工作者协会的调查，过去的20多年以来，外国留学生带给美国的经济利益首次下降。留学生在2019-2020财年为美国经济贡献了387亿美元，低于去年的近410亿美元。

拜登能否带来改变

有一些大学管理者希望拜登履行竞选承诺。此前，拜登承诺将扭转许多特朗普的政策，其中包括特朗普的一些移民规则，拜登还提议为美国博士课程的外国毕业生提供公民身份的途径。据《Open Doors》报告称，外国学生占美国所有高等教育入学学生的5.5%。除了将各种文化带入校园之外，他们本身对于美国大学来说也具有很强的吸引力，因为许多学生会全额支付学费。而现在学校可能需要提供学费折扣以继续吸引他们。

在上一个学年中，中国仍然是美国最大的留学生来源国，有37.3万名学生，比上一年增长了0.8%，占总数的36%。

美国大学协会政策副主席托宾·史密斯（Tobin Smith）表示：“这是一场针对学生的全球竞赛，我们必须意识到这一点，否则将损害我们在国际竞争中的能力。”

教育专家表示，虽然阻碍中国学生到美国的一些因素很难逆转，但即将上任的拜登政府仍然有机会重整旗鼓。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)