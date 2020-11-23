2021年A股券商看好这些投资主线

距离A股年度收官仅剩29个交易日。近期，多家券商陆续发布2021年宏观经济及资本市场前瞻，旨在抢先为投资者勾勒投资全图景。

券商研报认为，2021年中国经济将回到正常运行轨道，预计中国经济增速将达到8.9%，经济增长同比前高后低；中国资本市场将享受“长牛”，“春季行情”可期，以明年二季度作为分水岭，市场将会进入转折期，可能会面临较大的估值下行压力。

资产配置方面，改革、安全、创新是重点布局的结构方向；可沿着景气复苏布局投资主线，关注“双周期”配置框架，即传统经济周期与数字经济周期。

全球经济增长“发动机”

受2020年新冠肺炎疫情影响，我国经济发展进程经历较为艰难的一年。对于2021年中国宏观经济走势，券商的态度较为积极，对经济增速亦给出较高预期。

中信证券首席经济学家诸建芳表示，2021年中国经济将回到正常运行轨道，预计2021年中国经济增速将达到8.9%。

对于8.9%这一数字，诸建芳认为，看似“过高”的增速主要是由于2020年较低基数所致。如果将2020年-2021年平均起来看，两年的几何平均增速约为5.4%，基本符合中国当前的潜在增长水平，也比较好地恢复到了疫情前的水平。

具体走势而言，中金公司预计，2021年经济增长同比前高后低，而环比抑或前稳后弱，核心通胀上行，但猪价拉低整体CPI。

明年是加快构建“双循环”新发展格局、实施“十四五”规划的第一年，经济政策整体将向长期回归。

申万宏源证券认为，2021年我国经济将成功回到潜在产出水平附近，从疫情冲击和修复的短期应急政策框架和“投资+出口拉动”的暂时性需求恢复结构中走出来，全球率先实现经济结构的优化和长期政策框架的回归。

从总量到结构意义上，在申万宏源证券看来，2021年均将成为“双循环”新发展格局和“十四五”规划的良好、重要的开端。

诸建芳预计，2020年中国是全球唯一实现正增长的主要经济体，2021年中国可能是增速最高的主要经济体之一，中国有望持续发挥全球经济恢复“发动机”的作用。新冠肺炎疫情期间，中国经济增量对全球的贡献比例甚至超过2008年全球金融危机时期。

明年二季度或为分水岭

资本市场长期向好。申万宏源证券董事长储晓明表示，“双循环”新格局下资本市场“牵一发而动全身”的枢纽作用将不断凸显，“我们对中国资本市场的长期向好充满信心，资本市场的投融资机会都非常值得期待”。

“未来5年，资本市场的改革力度将前所未有，资本市场的投资功能也前所未有地得到重视。”储晓明说。

中国资本市场将享受“长牛”。兴业证券王德伦策略团队认为，A股“三十而立”，结束牛短熊长、进入长牛，从“有利好才涨”逐渐向“有利空才跌”转变，制度、监管、公司、投资者机构化四点因素或成为“长牛”的助推器。

“春季行情”可期。中信证券秦培景策略团队认为，从今年年末直到明年二季度，市场都将处于轮动慢涨期。在此期间，国内经济基本面修复明确，海外经济基本面预期随着疫苗接种而强化，宏观货币环境偏松，政策事件密度高，市场上行动能较强。

招商证券张夏策略团队表示，按照全球经济周期和我国信贷周期推演，2020年四季度非金融上市公司盈利将会延续自今年二季度以来持续改善的趋势，并将在2021年一季度达到本轮盈利的周期高点。

重要时间节点值得关注。中金公司王汉锋策略团队认为，从阶段性来看，当前到未来一段时间，复苏深化仍是A股交易主线。待复苏预期反应更加充分、政策退出更加明确，市场指数整体表现可能开始受抑，估计这一时间点会在明年上半年。

招商证券研报显示，以明年二季度作为分水岭，市场将会进入转折期，可能会面临较大的估值下行压力。经济上行和通胀的同比增速高点将会出现在2021年二季度。

A股走势方面，秦培景预计，2021年A股的慢涨将经历三个阶段，分别是轮动慢涨期、平静期、共振上行期。

顺周期是重要主线

A股配置层面，秦培景认为，在轮动慢涨期，顺周期是最重要的主线，其中可选消费、工业板块有明显的增配价值；可兼顾“十四五”规划中有望先落地的半导体等主题。在平静期中，建议增配大金融和必选消费；主题方面，明年二季度可以关注新能源与国防安全。

“随着下半年市场逐步从平静期切入共振上行期，长期成长潜力更大的科技板块，以及估值消化并处于盈利增速拐点的医药板块相对配置价值将会提升。”秦培景分析称。

兴业证券王德伦团队建议，沿着景气复苏布局三条主线，即复苏服务业、优势制造及出口链、科技成长主线。

申万宏源研究副总经理、首席策略分析师王胜指出，安全、创新是在2021年重点布局的结构方向。其中“安全”含义广泛，粮食安全、工业产业链安全、能源安全、医疗卫生体系安全都涵盖其中，而“创新”更是数据科技和传统硬件的融合。

在王胜看来，从某种意义上说，传统互联网科技巨头已经完成了对广告、电商、金融、游戏等核心变现渠道的跑马圈地，可穿戴设备、VR/AR、智能家居、智能汽车、工业互联网等“硬件+数据”的方向或许更值得去深度挖掘。

市场核心驱动换挡，景气确定性是明年的主要投资思想。方正证券策略团队建议，关注“双周期”配置框架，即传统经济周期与数字经济周期。传统经济周期下包含经济复苏周期（金融、有色）、地产后周期（家电、轻工、汽车）、补库存周期（机械、化工、建材）；数字经济周期下包含新基建周期（5G、新能源）、产业升级周期（高端制造、国防军工、医药生物）、平台发展周期（物联网、云计算）。

此外，大资产配置方面，王汉锋表示，股市上，指数表现预判可能偏中性，重点是结构性的机会，看好产业升级、消费升级、数字化转型、绿色发展等结构性主线；黄金今年是大年，但明年不一定好，而长周期来看还可以；外围债券也存在一些机会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)