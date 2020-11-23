爆款与失败并存 基金发行“冰火两重天”

四季度的基金发行市场虽然较三季度明显降温，但依旧有来自头部公募旗下的爆款产品惊艳市场。继“汇添富数字生活六个月”一日售罄后，11月18日首发的“嘉实动力先锋”再现百亿资金认购，不到半天就达到80亿元募集规模上限，最终认购规模约为190亿元。

不过，受市场持续调整等因素影响，除大型公募基金公司外，中小型基金公司已经在今年出现多起基金募集失败案例。11月份以来，基金发行市场已有4只基金募集失败，包括1只股票基金、1只混合基金、1只债券基金和1只FOF。今年以来，已有21只基金募集失败。

21只基金发行失败

今年新发基金的数量和规模还在持续创下新高。东方财富Choice数据显示，截至11月18日，年内新成立基金数量达到1272只，总发行份额达26856.64亿份，平均单只基金发行份额达到21.71亿份。

对比往年，从发行数量来看，只有2016年和2019年新基金数量超过1000只；从发行份额来看，2015年基金发行份额排在第二，达到16554.62亿份，2019年、2013年和2016年发行份额均突破万亿份。

按照之前的发行频率计算，今年新基金发行份额有望突破3万亿份，遥遥领先排在第二的年份。

“今年新基金实在是太多了。”记者在一些基金投资者的讨论群和论坛中，时常看到类似的感叹。由于今年新发基金数量众多，让投资者在面对各类型基金的宣传和公告时，显得有些无从下手，但又不想错过今年的结构性上涨行情，大部分会选择口碑和投研实力较好的公司产品。

如此一来，头部基金公司明星基金经理管理的新产品便成为投资者的首选，剩下的中小基金公司发行的产品只能闷头叫苦。

今年以来共有21只基金发行失败，其中11月份以来已有4只基金发行失败。具体来看，大部分属于中型和小型基金公司，比如，最新公募总规模刚破亿元的国融基金等。此外，还包括一些主营业务不是发行公募基金的公司，比如，拥有公募牌照的山西证券等。

“太阳底下没有新鲜事”，基金募集失败并非今年才有。结合过往数据来看，基金募集失败的管理人主要集中在中小型基金公司。今年由于权益类基金赚钱效应明显，新发基金市场出现了多只债券型基金募集失败的案例。此外，科技行业在上半年大热，导致多家基金公司争相上报相关主题基金，但在科技行业的炒作降温后，场外观望的资金似乎并不太愿意持有此类高风险且还有一定封闭期限的产品。

更多基金等候入场

距离年内行情收官仅剩一个多月，新基金的募集和上报工作还在推进。

东方财富Choice数据显示，截至目前，正在发行的基金共有76只（份额合并计算），包括20只债券型基金、49只混合型基金、3只主动股票型基金、3只指数型基金和1只封闭式混合基金。

证监会官网显示，截至11月13日，简易程序审核基金中，当月已有41只基金获得受理，包括多只沪港深ETF以及食品饮料、疫苗与生物科技、光伏产业等行业主题ETF。

对于今年公募发行的两极分化，北京某公募业内人士对《国际金融报》记者表示，主要原因有两点：一是今年发行的新产品总量创下历年新高，导致整体数量太多，自然会出现募集失败案例比例增大；二是今年发行市场两极分化过于严重，头部基金公司旗下的新基金几乎吸引了场外大部分资金。整体来看，前者属于正常现象，而后者值得行业深思。

该人士还提及，今年的爆款基金多为头部基金公司与占领渠道优势的银行联手打造，对于基金发行市场未来的长期发展，该人士持观望态度。

年底前还将有不少新基金陆续成立，对于接下来的投资机会，华创证券认为，中期战术上依然看多权益资产。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)