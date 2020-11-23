A股快递四强 申通“混得”最惨

11月中旬，A股四大快递公司均公布了10月经营数据：顺丰在营收上依旧领先，韵达业务量增速和上月一样，保持着超过60%的同比增长，申通营收虽从上个月的负增长变为正增长，但业务量增幅依旧远低于同行。

从全行业来看，近三个月来，全国快递业务量从截至8月底的480亿件持续增长至10月底的643.8亿件，预计今年全年快递业务总量有望超过800亿件。

根据国家邮政局公布的数据，1-10月，全国快递服务企业业务量累计完成643.8亿件，同比增长29.6%；业务收入累计完成6909.8亿元，同比增长16.5%。10月份，全国快递服务企业业务量完成82.3亿件，同比增长43%；业务收入完成811亿元，同比增长23.3%。

二哥三弟“斗”得欢

从目前的市场占有率来看，韵达和圆通分别位列第二和第三，均在15%以上。10月，韵达营收30.89亿元，同比增长10.24%，快递业务量14.17亿票，同比增加63.82%；圆通营收28.24亿元，同比增长17.59%，快递业务量13.18亿票，同比增长53.06%。

今年以来，两家公司之间你争我赶、竞争激烈。从单月业绩增速来看，今年第二季度，圆通曾在5月和6月反超韵达。此前，阿里宣布增持圆通，市场曾预测圆通有希望超越韵达拿下市占率第二的位子。但在第三季度，韵达扭转局面，截至目前，圆通的业务增速已经连续4个月落后于韵达。

此外，需要关注的是，近期圆通因为“信息泄露”事件登上了微博热搜。11月17日，圆通对外回应称，今年7月底，公司总部监测到有加盟网点账号存在异常操作，经调查发现，疑似有加盟网点个别员工与外部不法分子勾结，利用员工账号和第三方非法工具窃取运单信息，导致信息外泄。

虽然这一事件系圆通内部主动发现并报案，但依旧引发市场对圆通的质疑。快递行业专家赵小敏向《国际金融报》记者表示，圆通在关键时刻被曝出信息泄露事件，预计对其今年剩下一个半月的业务数据会产生比较大的影响。

记者注意到，韵达虽然业务增速领先于圆通，但从前三季度的财报数据来看，其营收和利润都要低于圆通，此外，近期关于韵达网点的投诉也不少，今年“双11”期间，“韵达客服建议尽量避开韵达快递”的话题也一度登上热搜，引发热议。

赵小敏表示，韵达的问题也很明显，除了业务增速，其他数据都在下降，且股价仍在持续下滑，和德邦的协同作战依然没有清晰的脉络，韵达需要向市场传达一个明确的路线。

申通依然做小弟

相比于不断提高业务量和营收的同行，申通却是另一番景象。

从今年3月复工以来，快递行业价格战竞争愈发激烈，各家快递公司以价换量，纷纷采取低价抢市场的策略，不仅仅是通达系，顺丰也加入战场。从效果来看，顺丰、韵达、圆通的业务量和收入都出现快速增长，但申通今年以来一直起起伏伏。

从1-10月数据来看，除去第一季度因为疫情，公司业务遭遇冲击，二三季度中，申通的营收也仅在4月和6月实现同比增长。10月，申通快递业务收入止跌，达到19.99亿元，同比微增0.95%，在此之前，申通的收入已经连续三个月同比萎缩。

业务量方面，10月申通完成8.89亿票，同比增长26.68%，增幅环比有所上升，但与同行均超过50%的增幅相比，仍有较大的差距。申通目前市占率不到11%，与韵达、圆通差距明显。

去年3月，申通宣布获得阿里的战略投资，一度获得市场强烈关注，但需要注意的是，在通达系中，获得阿里青睐的不仅仅是申通一家，圆通、百世还有目前市占率第一的中通，都与阿里有着紧密的联系。

赵小敏向记者表示，阿里入股之前，申通一直处于下滑状态，阿里入股后，申通的士气和知名度又重新回升，本应该抓住机会对网络进行加速改造，快速提升市场份额，但过去一年，申通的表现并没有达到市场预期。

今年前三季度，申通营收净利双降，其中营收147.12亿元，同比下降6.03%，归母净利润仅520.42万元，同比下降99.53%。申通也是唯一一家扣非净利为负的A股上市快递企业，为-0.51亿元。

就在今年“双11”之前，申通国际上海分拨中心正式启动，申通快递董事长陈德军表示，要加快推进全球战略布局，争取在三五年内推动申通国际上市。

在上述行业专家看来，快递需要向市场传递清晰的目标，申通快递目前在A股遇到的挑战已经非常大，现在又提出推动申通国际上市，这一想法市场恐难接受。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)