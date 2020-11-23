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“后路”狂奔 MAXHUB为何对开会如此偏执?

2020年11月23日16:45  来源：千龙网
 
原标题：“后路”狂奔成就行业第一 MAXHUB为何对开会如此偏执?

　　办公不必打卡,无论身处何处,随时都可加入一场多人参与的团队会议,异地协同文件信息也可实时共享,远程书写同步高效思维碰撞……

　　一年前,对于大部分职场人来说,或许这样的画面还仅仅是对未来办公模式的一种畅想。

　　然而,一场突如其来的疫情,却加快了智能化办公的普及速度,让这一切成为现实。

　　数据显示,基于各行业远程办公的需要,2020上半年会议平板销售量约15.3万台,同比增长42%。其中MAXHUB销量同比增速56%,以32.2%的市占率超出第二和第三名市场份额总和【1】。

　　MAXHUB是谁?又是如何取得这样的成绩?

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　　直到最近,在中央广播电视总台粤港澳大湾区总部、粤港澳大湾区中心与南方财经全媒体集团联合策划执行的“高成长企业论——发现粤港澳大湾区‘瞪羚’样本”系列专题中,MAXHUB这个会议平板行业的“隐形冠军”,走进了公众的视野。

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　　默默耕耘十五载,谁都不曾想到,这家快速成长的“瞪羚”企业,曾经是被“放弃”的那一个。

　　板卡帝国的后路?

　　说起MAXHUB的身世,不得不先提一个名字——

　　2005年,在广州市机场路附近一间不到150平的小黑屋里,十几位工程师拼上仅剩的14000元家当,创造了一个新生儿,它就是视源股份(以下简称视源)。

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　　视源股份2005年创业起点

　　彼时,电视行业正步入由CRT向LCD产品进化的“黄金时代”,视源专注电视板卡,一跃而起成为全球电视主板领域的绝对龙头,很快赚得了第一桶金。

　　按说已经在全球电视板卡市场小有名气,且背靠“世界彩电生产销售第一大国”的广阔市场,作为板卡供应商的视源完全可以过上“小富即安”的生活。然而,08年突如其来的金融危机让团队感受到了“居安思危”的紧迫性: “一台电视也只需要一块板卡,这个市场早晚会饱和,到了那时,我们再去做什么呢?”

　　这时,一颗苹果坠落了。

　　随着业务的发展和公司的不断扩大,视源团队从广州机场路“搬”到了广州开发区科学城。但原本的“乔迁之喜”,却因一件小事儿“惹毛了”这群技术宅。

　　原来的投影仪被固定在了墙上,移动搬迁费时费力;新办公室光线太强投影直接曝光,每次都需要拉上窗帘开“黑会”;头脑风暴每天写写画画,刚聊得兴起白板宣布“空间不足”,无奈只能用相机拍照或手写记录保存,擦净从头再来……

　　“如果能把开黑会的这个bug解决掉,也是件很有意义的事!”视源团队负责人回忆道,当时这个想法一出,整个团队兴奋地炸开了锅,这不就是他们思索了许久的“未来”吗?

　　无人之径,独自狂奔

　　用一张高清大屏替代杂七杂八的会议设备,无限书写板可以天马行空,参会异地团队直接远程视频项目讨论……这种高效的会议场景,在视源团队的脑海中构想了一遍又一遍。

　　然而,未来只是向他们招了招手,却似乎还没准备好拥抱这群怀揣梦想的实干家。

　　团队跑遍了所有的供应商和代理商,做出的第一批机器却像一台巨大的背投电视!这仿佛“穿越”来的老物件,跟他们想象中的会议神器,实在差得太远了。

　　在团队与供应商的几番沟通下,第二批样机来了,虽然显示效果和书写功能已经接近“理想中的”会议平板,但是这一台机器光成本就高达50万……

　　面对还如日中天的投影市场,这群技术宅口中的“未来”似乎有点儿遥不可及。

　　既然没有“顺风车”,那就跑着去!

　　面对相关领域资源不足的窘境,视源团队决定亲自操刀:“自己干就完了!”

　　高清显示、一键启动、红外触控……视源第一代交互智能平板的诞生,让整个团队兴奋不已,畅想着这样的办公室新物种将在市场上一石激起千层浪。

　　然而,连智能手机都还没普及的年代,交互智能平板对于写字楼里的白领们来说,还只是一件可有可无的“奢侈品”。

　　2008年,第一单交互智能平板智能交互平板被送进了学校,事实证明,这单开门红起了个好头,在办公场景中反响平平的,却在教育行业风生水起。

　　一边混迹于教育圈,一边服务于企业线,在最初的几年,视源的交互智能平板一直都是“跨界”的多面手。但是工程师们明白,只有加强它的细分优势,才能走得更长远。

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　　希沃交互智能平板

　　于是,视源交互智能平板“误打误撞”地成就了专攻设备一体化智能演示领域的信息化教育服务品牌——希沃。

　　然而,对于被视源暂时“搁置”了的会议市场,工程师们似乎并不死心……

　　偏执不一定是缺点

　　2013年,阿里入股新浪微博,百度并购91无线、移动社交微信用户量破4亿……在一片战火狼烟中,中国移动互联网的爆发开始改变着人们的生活、学习和工作习惯。

　　人们对智能化设备的依赖加深了,办公会议提效似乎渐成刚需;在打造希沃品牌过程中积累的人才、技术也足以视源重新进军会议市场。

　　起初,工程师们很自然地认为,同样一个产品形态,可以直接延伸到另一个市场上去,但是内部测试后发现,精准定位教育场景的交互平板,并不能完全满足办公室的会议需求:比如教育平板出于对孩童视力的保护,需要更柔和的画面显示效果,但会议场景中需要更具冲击力的视觉展示……诸如此类的需求差异比比皆是。

　　“必须先过自己这关。”为了挖掘到会议室中最真实的需求,视源团队研究了上千场会议,边用边改进。每次都会产生新的想法,改进意见、功能灵感...一个下午就写满了整个会议平板。

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　　最终,做出的第一批会议平板交付给各行各业的企业进行免费试用,这次市场投放的尝试让团队重拾信心。

　　“名副其实的会议神器!”便捷、提效、智能是第一批企业用户们对会议平板提及最多的用后反馈。与此同时,他们也在帮助这款产品不断地进化、成长。

　　就像希沃的诞生是一次来自对投影效果的“吐槽”,MAXHUB的诞生也是从用户一次次会议“痛点”的发现和解决中完成的。

　　因为想要解放做会议记录的双手,所以加入了扫码保存功能;

　　为了提案、竞赛时的计时公平,加入了在会议平板上便能直接使用计时工具;

　　为了在会议板书时写得习惯,除了反复测试笔尖触碰屏幕的力度以及摩擦声响,工程师们还开发了手势擦除功能;

　　为了保证各种环境下屏幕的抗干扰性,他们索性在办公楼建了一个价值千万的测试实验室……

　　一分耕耘,一份收获。

　　MAXHUB正式亮相后,不仅定义了会议平板展示、书写、协作三大核心功能,成为行业蓝本,还凭借X3系列智能会议平板迅速占领市场。

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　　自2017年全球发布至今,MAXHUB一直稳居国内会议平板市场销量市占率第一【2】。

　　当问及产品圈粉的秘诀,研发团队认为,不存在选择与被选择的关系,因为MAXHUB本来就是团队与用户共同创造的结果,一直都是。

　　在狂奔路上立标杆

　　有“狼性”的人,是没有所谓舒适圈的。

　　在实现了会议平板行业从0到1的突破后,MAXHUB并没有止步,要知道,定位会议平台的MAXHUB,目标从来都不只是一块屏,而是智能会议场景的全方位打造。

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　　MAXHUB团队对自己产品的要求很简单,至少要领先行业3到6个月。

　　无论是从产品理念还是技术实力上,MAXHUB达成这个KPI似乎不成问题。

　　2017年,MAXHUB诞生即定义书写、展示、协同三大核心功能,成为智能会议平板的功能蓝本。

　　2019年,MAXHUB率先行业发布智能会议解决方案,借助MAXHUB 会议平板、会议门牌、笔迹、无线全向麦、演讲台等智能产品互联,真正实现了会前准备一步到位、会中协作高效流畅、会后执行有效的高效工作场景。

　　2020年,在整个行业还停留在“对标”MAXHUB X3系列,凭借三个档位产品打天下的情况下,MAXHUB再次先人一步,将产品融入不同企业规模、类型的差异化办公场景,一举推出七款V5系列新品和一款LED新品。

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　　旋转屏、双屏、LED屏等不同形态的精细化产品矩阵不仅满足了传统会议、休闲会议、专业会议、私人会议等场景所需,众多技术创新和应用都做到了行业引领。

　　MAXHUB V5系列产品的研发负责人提到,每一次从无到有的改进,都是在用户反馈中寻得的新课题。

　　以触控技术升级为例,MAXHUB在不断优化红外触控技术之外,一直以来都试图以书写精度更高,书写高度更低的电容触控来优化用户体验。然而,内行人都知道,在会议平板上使用电容屏,无疑是给自己“挖坑”——

　　和手机小屏不同,动辄60+英寸的超大尺寸电容屏因为对无尘等级的要求相当苛刻,因此良品率极低,同时易跳点、环境适应力差等槽点也使得其用户体验差强人意。

　　不过,电容屏的“不完美”却挑起了MAXHUB团队的好胜心。

　　经过一年的持续钻研,通过打造千级无尘的大尺寸贴合、滤波电路设计稳定电流、触摸算法避开干扰频率等等创新突破,MAXHUB成为业内少有能量产大尺寸电容屏会议平板的企业。

　　为了改掉电容屏“挑环境”的毛病,在出厂前,还要经历零下20℃、高温45℃、95%湿度、快速温变等极端环境的连环考验,以及接受运输中可能会出现的各种震动测试, 从而让每一块搭载电容屏的会议平板都能顺利“入职”。

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　　不止于在电容触控上的孜孜不倦,缝隙发声、至高100%NTSC色域、全球业内首款翻转摄像头……V5系列产品中的每一个别有用心的“小细节”,都来源于每年超千次的客户定期拜访和上千次的技术调试。

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　　针对多种办公场景,MAXHUB定制了不同的解决方案

　　从用户痛点中不断获得灵感,MAXHUB重复着从0到1的突破,将所有的注意力专注在“开会”这件小事儿上。

　　如今,母公司视源已拥有授权专利超过4400件,拥有计算机软件著作权、作品著作权超过1000项【3】。

　　起于“小黑屋”的视源,如今已坐拥5座产业园,业务遍布全球。

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　　视源股份第二产业园

　　而集众多首创科技于一体的MAXHUB已经将高效力量传递至全球,覆盖教育、医疗、金融、军工、新零售等多项领域。

　　为学须刚与恒,不刚则隋隳,不恒则退。

　　十五载如一日,正是工程师们对于改变会议低效困境这份初心的坚守,让智能会议由职场加分项变成当下办公场景中的必选题。

　　如今,已经走进全球数十万家企业会议室【4】的MAXHUB,借科技之力,智能化展示、交互、协同的会议模式正在成为常态。MAXHUB旦用难回的体验,使企业“培养”出了新的办公习惯,开辟出新的办公方式。而在激发会议高效力量这条路上,如瞪羚“狂奔”的MAXHUB,也正在为整个社会的数字化进程,踏出了一步步的脚印。

　　数据来源:

　　【1】奥维云网:《2020 H1中国商用平板市场研究报告》

　　【2】来源奥维云网AVC DDS《2017年中国大陆商用平板市场研究报告》、《2018年中国大陆商用平板市场研究报告》、《2019年中国大陆商用平板市场研究报告》、《2020 H1中国商用平板市场研究报告》

　　【3】视源股份企业简介

　　【4】数据截止2020年2月1日,MAXHUB内部营销数据

(责编：毕磊、夏晓伦)
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