钟南山：信息通信技术为疫情防控提供强大支撑

人民网北京11月23日电 （记者乔雪峰） 世界互联网大会·互联网发展论坛于11月23日至24日在浙江乌镇举行，本届互联网发展论坛以“数字赋能 共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，设置1场主论坛，5场分论坛。
11月23日上午举行了主题为“数字经济与科技抗疫”的主论坛，广州医科大学附属第一医院国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任、中国工程院院士钟南山以视频形式发表演讲，他表示，当今，大数据、云计算、人工智能等技术加速与交通、医疗、教育、科研等领域深度融合，助推了全社会的信息化转型升级。“特别是在这次抗疫工作中，信息通信技术为疫情防控提供了非常强大支撑，在态势的研判、信息共享、流行病学的分析等方面显示了巨大的能量。”
钟南山指出，在疫情面前，党和国家始终把人民的生命安全和身体健康放在第一位，前所未有地调集全国资源，开展大规模的救治和防控，全社会守望相助、同舟共济，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大的抗疫精神。
其次是坚持信息驱动、科技创新。面对突如其来的新冠肺炎的疫情，全国网信工作者会同社会各界夜以继日的攻关，在跟踪筛查、物资保障、大数据应用等方面为疫情防控工作提供了非常强有力支持。“我们要进一步利用信息化手段来健全预警响应机制，提升防控和救治的能力，有利于切实维护人民健康安全。”
第三, 在当前抗疫的严峻形势下，我们必须坚持开放合作携手抗疫。不但是全国，而且是全世界。病毒没有国界, 疫情不分种族。面对全人类的共同危机，任何国家都无法独善其身，国际社会需要携起手来、摒弃分歧，在疫苗研发、5G医疗、数据共享等领域开展更高、更紧密、更全面的合作。
国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转 人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】
发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施 人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】
解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力 人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】