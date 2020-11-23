钟南山：信息通信技术为疫情防控提供强大支撑

人民网北京11月23日电 （记者乔雪峰） 世界互联网大会·互联网发展论坛于11月23日至24日在浙江乌镇举行，本届互联网发展论坛以“数字赋能 共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，设置1场主论坛，5场分论坛。

11月23日上午举行了主题为“数字经济与科技抗疫”的主论坛，广州医科大学附属第一医院国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任、中国工程院院士钟南山以视频形式发表演讲，他表示，当今，大数据、云计算、人工智能等技术加速与交通、医疗、教育、科研等领域深度融合，助推了全社会的信息化转型升级。“特别是在这次抗疫工作中，信息通信技术为疫情防控提供了非常强大支撑，在态势的研判、信息共享、流行病学的分析等方面显示了巨大的能量。”

钟南山指出，在疫情面前，党和国家始终把人民的生命安全和身体健康放在第一位，前所未有地调集全国资源，开展大规模的救治和防控，全社会守望相助、同舟共济，铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大的抗疫精神。

其次是坚持信息驱动、科技创新。面对突如其来的新冠肺炎的疫情，全国网信工作者会同社会各界夜以继日的攻关，在跟踪筛查、物资保障、大数据应用等方面为疫情防控工作提供了非常强有力支持。“我们要进一步利用信息化手段来健全预警响应机制，提升防控和救治的能力，有利于切实维护人民健康安全。”

第三, 在当前抗疫的严峻形势下，我们必须坚持开放合作携手抗疫。不但是全国，而且是全世界。病毒没有国界, 疫情不分种族。面对全人类的共同危机，任何国家都无法独善其身，国际社会需要携起手来、摒弃分歧，在疫苗研发、5G医疗、数据共享等领域开展更高、更紧密、更全面的合作。

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