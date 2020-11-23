李自学：加快数字化转型助抗疫、促发展

人民网北京11月23日电 （记者乔雪峰） 世界互联网大会·互联网发展论坛于11月23日至24日在浙江乌镇举行，本届互联网发展论坛以“数字赋能 共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，设置1场主论坛，5场分论坛，11月23日上午举行了主题为“数字经济与科技抗疫”的主论坛。

“在新冠疫情应对中，以5G、大数据为代表的数字技术发挥了重要作用。”中兴通讯股份有限公司董事长李自学在论坛上表示，依托疫情防控大数据平台，开展流行病学和溯源调查，对密切接触者“追踪”，大幅提高防控精准度和筛查效率。通过“5G+医疗”，多学科、多专家远程为重症患者协作诊疗，提升抗疫一线医疗救治水平。智慧物流打通物资流通堵点，保障民生物资有效供给，包括医疗防护服等抗疫物资的紧急调配。

李自学指出，在经济恢复发展方面，数字经济成为关键增长引擎。受疫情冲击，上半年国内GDP下降1.6%，但数字经济仍然增长14.5%。大量企业利用远程会议、在线营销等数字化应用，快速实现复工复产。线上消费、在线教育等新业态不断涌现，增强了疫情期间的经济发展韧性。

“某种程度上来说，新冠疫情的爆发倒逼了各行业加快数字化转型。”李自学表示，今年3月，中央提出加快5G等新型基础设施建设，在11月3日公布的“十四五规划和2035远景目标建议”中，进一步明确指出要“系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设”，推动我国数字产业化和产业数字化再上新台阶。

李自学指出，短短不到一年的时间，新冠疫情已经给全社会带来许多改变。一手抓抗疫，一手抓发展，成为上至各国政府、下至企业单位摆在面前的主要课题，数字化技术作为解决这个课题的重要抓手，已经成为共识。

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