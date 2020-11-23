江小涓：数字消费将有新突破 助力扩大消费和内需

人民网北京11月23日电 （记者乔雪峰） 世界互联网大会·互联网发展论坛于11月23日至24日在浙江乌镇举行，本届互联网发展论坛以“数字赋能 共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，设置1场主论坛，5场分论坛。

11月23日上午举行了主题为“数字经济与科技抗疫”的主论坛，清华大学公共管理学院院长江小涓在论坛上指出，中国抗击疫情在较短时间内取得重大战略成果，网络和数字技术是一个决定性的因素，同时这次抗疫也促进了网络应用更普及更深化，加快了经济社会向线上迁移的速度、广度和深度，抬高数字经济进一步发展的起点。

“当下，中国的疫情防控仍然不能放松，全球疫情控制仍然是紧迫需求。” 江小涓指出，依托网络空间，各国可以及时有效低成本地分享抗疫经验和相应的科研成果，国际社会可以同舟共济，共同应对这场全人类与病毒的斗争，争取早日走出困境。现在，中国已经踏上全面建设社会主义现代化国家的新征程，数字与网络技术的发展应用都要适应建设现代化国家的新要求。

江小涓从五个方面进行了介绍，她表示，首先，数字消费将有新突破，助力扩大消费和内需。5G等新技术的应用和新商业模式的创新，将持续创造出多个百亿级、千亿级的新型消费。数字消费生态将跨界成长，一站式提供智慧家居、智慧出行、智慧学习、智慧娱乐、智慧健康健身等网络和数字服务。依托产业互联网，消费者、企业和各种生产要素彼此连结，不断挖掘用户需求图谱，同步迭代，实时互动，动态满足用户需求，前景十分广阔。

第二，数字化生产将全面推进，助力高质量发展。数字化生产的加速已经开始，智能制造系统依托于传感器、工业软件、网络通信系统，形成新的物-物、人-人和人-机、人与物体的交互方式，实现人、设备、产品、服务等要素和资源的相互识别、实时联通。提升全链条全要素资源配置效率。同时，数字化融合将加速推进一、二、三次产业相互内置和多层链接，形成新的产业融合形态。

第三，数字化连结将形成网链，更好地平衡发展与安全。数字化网络平台能够聚合产业链上多环节多种类企业和多种生产要素，为各方提供更多类型的交互机会，提供产业内所需的各种服务。在特殊时期，如此次新冠疫情期间，当原有的产业链断裂时，数字化平台可以智能化地在供需各方之间进行匹配，迅速寻求替代或调整方案，快速补链接链。与传统的线下单点连结的产业链相比，数字化平台能够形成多点连接的产业网链，使全球分工体系的稳定性和安全性大大提升。

第四，数字化配置资源能力提升，推进要素市场化改革进程。在许多领域，传统的资源配置方式已经被数字化智能化匹配方式所取代或者即将被取代。比如互联网银行，以各自的算法进行风险控制，在很大程度上决定着金融资源的配置方向。再比如，数字化社会化制造管理平台、云工厂等新型产业组织形态蓬勃发展，智能化、最小化的匹配各种生产资源，极大地提高了资源配置效率。

第五，数字政府建设加快推进，提供更好调控与服务能力。在经济调控方面，利用数字技术能够探知经济实时状况，并通过不同来源数据的交叉复现，把握事态真相。比如，疫情之后农民工返回就业地的实时状况主要来自数据通讯平台和就业者密集的网络平台；各地复工复产情况特别是基本建设的进展情况，主要来自数字化工程机械平台的“挖掘机”指数，连接在这些平台上的大型工程机械占全国总数的85%以上，这些设备的开工情况可以实时准确的反映全国工程建设情况的进展。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)