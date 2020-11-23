柯瑞文：数字经济正成为构建新发展格局的新动能

人民网北京11月23日电 （记者乔雪峰）世界互联网大会·互联网发展论坛于11月23日至24日在浙江乌镇举行，本届互联网发展论坛以“数字赋能 共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，设置1场主论坛，5场分论坛，11月23日上午举行了主题为“数字经济与科技抗疫”的主论坛。

“数字经济正成为构建新发展格局、推动经济复苏和科技创新的新动能。”中国电信集团有限公司董事长、党组书记柯瑞文在论坛上指出，突如其来的新冠肺炎疫情给世界经济带来严重冲击，但数字经济表现的非常“抢眼”，展示出了巨大的潜力和广阔前景。据权威机构统计，2020年全球GDP将同比下降4.4%左右，而数字经济增速将在0.5%左右的正增长；中国前三季度的GDP同比增长了0.7%，数字经济的贡献接近九成。

柯瑞文表示，科技在抗击新冠肺炎疫情中发挥了重要作用，信息通信技术的广泛普及与创新应用，有效支撑了抗击疫情、保障民生，维护了经济社会秩序。“在数字经济蓬勃发展大潮中，我们要抓住机遇，进一步发挥通信信息业在经济社会发展中基础性、先导性、战略性的作用。”

柯瑞文进一步表示，要着力从三个主要方面推动数字经济发展，肩负起时代赋予的责任。

首先，加快新型信息基础设施建设，夯实数字经济发展底座。新型信息基础设施建设是支撑数字经济发展的重要战略资源，决定了数字经济发展的高度、广度和深度。它以“新连接、新算力、新算法”为主要特征，要求有“简洁、敏捷、集约、开放、安全”的基础网络，要有超强的“汇聚、存储、处理、应用”等云计算能力，赋能千行百业。所以，新型信息基础设施的本质内涵与核心架构就是“云网融合”，它不仅打破了传统网和云的边界，更给信息通信行业带来了一次影响深远的变革。

其次，赋能产业，促进数字经济蓬勃发展。为了推动产业数字化、智能化转型，在建设云网融合的新型信息基础设施的同时，我们加快构建数字化平台。以“5G+云+应用”为先导应用场景，与制造业、卫生健康、交通物流、文化教育等传统产业深度融合，注智赋能，打造工业互联网、智慧医疗、智慧教育等行业标杆，推动产业升级，助推产业数字化发展。

第三，深化合作，共建清朗的数字经济发展环境。5G、人工智能、物联网等新技术快速发展，数字技术与传统产业相互融合，平台经济、共享经济的深入发展，网络直播、移动支付等应用广泛普及，由此带来的网络安全、技术安全、产业安全、数据安全、个人信息安全等新问题，是我们共同面对的新挑战，需要共同应对、共同解决。构建和维护一个“和平、安全、开放、合作、有序”的网络空间，是我们共同的目标，需要我们共同努力、共同维护。

最后，柯瑞文表示，世界各国要加强合作与对话，增进战略互信，深化务实合作，共同创造清朗的数字经济发展环境，促进数字经济持续健康发展。科技以人为本，数字经济的蓬勃发展必将对世界经济发展、社会进步和人们生活产生深远影响。秉持“发展共同推进、安全共同维护、治理共同参与、成果共同分享”的理念，让数字经济发展成果更好地惠及世界各国，让人民拥有更多的获得感、幸福感和安全感。

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