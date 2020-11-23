夏学平：网络扶贫成效显著 832个贫困县电子商务全覆盖

人民网北京11月23日电 （记者任妍）11月23日下午，《世界互联网发展报告2020》《中国互联网发展报告2020》在乌镇正式发布。会上，中国网络空间研究院院长夏学平表示，2016年以来，各地区、各有关部门深入实施《网络扶贫行动计划》和《数字乡村发展战略纲要》，扎实推进网络扶贫取得显著成效。

其中，互联网行业在助力脱贫攻坚方面发挥了重要作用，具体体现在以下几个方面：

贫困地区网络覆盖目标提前超额完成，贫困村通光纤比例由实施电信普遍服务之前不到70%提高到98%；电子商务进农村综合示范实现对832个贫困县全覆盖，全国农村网络零售额由2014年的1800亿元，增长到2019年的1.7万亿元，规模扩大了8.4倍；网络扶智攻坚工程成效明显，全国中小学（含教学点）互联网接入率从2016年底的79.2%上升到2020年8月的98.7%；网络扶贫信息服务体系基本建立，远程医疗实现国家级贫困县县级医院全覆盖，截至2019年6月，全国行政村基础金融服务覆盖率达99.20%，截至2020年8月，全国共建设运营益农信息社42.4万个；网络公益扶贫惠及更多贫困群体，一大批具有社会责任感的网信企业和广大网民借助互联网将爱心传递给贫困群众。

夏学平表示，在网络扶贫过程中，各大电商企业积极参与，将小农户与大市场连接，为农产品打开线上销路，有力促进了贫困地区特色产业的规范化、品牌化建设。中国移动、中国电信、中国联通、中国互联网发展基金会等网信企业、社会组织与未摘帽贫困县达成网络扶贫结对帮扶项目，涵盖网络覆盖、农特产品在线销售、远程教育、电商培训、智慧出行、网络公益等方面，持续增强贫困地区发展的内生动力。

夏学平指出，今年以来，各大媒体平台与网络主播团队、互联网公司合作，进行直播带货的尝试与探索，带动销售各类农特产品。越来越多的农民拿起手机为自家农产品直播带货。

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