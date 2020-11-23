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夏学平：中国服务业数字化水平加速提升

2020年11月23日18:14  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月23日电 （记者任妍）11月23日下午，《世界互联网发展报告2020》《中国互联网发展报告2020》在乌镇正式发布。中国网络空间研究院院长夏学平在发布会上表示，中国互联网建设发展始终坚持“以人民为中心”的发展理念，让广大人民群众享受到看得见、用得起、用得好的各类服务，特别是在教育、医疗、文化等领域。

夏学平指出，新冠肺炎疫情暴发期间，网上购物、在线教育、在线问诊、在线娱乐、远程办公等一系列线上需求呈井喷式增长，服务业数字化水平加速提升。其中，在线教育用户规模达3.81亿，较2018年底增长近一倍。

在数字经济方面，夏学平表示，2019年，中国数字经济总量规模和增长速度位居世界前列，规模为35.8万亿元，占GDP的比重为36.2%。2019年，中国电子商务交易额达34.81万亿元，同比增长6.7%。直播电商等新业态爆发式发展，农村电商迅速崛起。

在信息基础设施方面，夏学平介绍称，中国已建成全球规模最大的信息通信网络，截至2020年5月底，中国光纤网络全面覆盖城乡；光纤用户占比达到93.1%，位居世界第一。20Mb/s以上宽带用户占比达到98.3%，100Mb/s以上宽带用户占比达到86.1%，千兆宽带用户达到225.9万户。移动通信领域，2019年全国4G基站总数为544万，移动互联网接入数据流量消费1220亿GB，居全球第一。5G基站建设数量至2020年9月已超过48万。在基础资源领域，截至2020年7月，我国已申请的IPv6地址资源总量达到50209块（/32），也位居全球第一位。

在电子政务方面，夏学平指出，全国一体化在线政务服务平台于上线试运行一年来，联通31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团、44个国务院部门的政务服务平台，接入地方部门360余万项政务服务事项和一大批高频热点公共服务，为社会公众和企业办事提供了极大便利。

(责编：任妍、孙阳)
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