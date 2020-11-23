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《中国互联网发展报告2020》发布 总体呈现四大亮点

2020年11月23日18:17  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月23日电 （记者任妍）11月23日下午，《世界互联网发展报告2020》《中国互联网发展报告2020》在乌镇正式发布。中国网络空间研究院院长夏学平在发布会上介绍，今年的蓝皮书深入分析互联网重点领域的新情况、新动态、新趋势，客观反映了2020年度世界和中国互联网发展成就、发展现状和发展趋势。

夏学平指出，今年蓝皮书有以下四个方面的特点：

一是全面展示互联网发展新态势新进展。两本蓝皮书集中展示了2020年国内外互联网发展的新理念、新实践、新态势、新进展，内容涵盖信息基础设施、网络信息技术、数字经济、数字政府和电子政务、网络媒体建设、网络安全、网络空间法治建设、网络空间国际治理等重点领域。《世界互联网发展报告2020》立足全球视野，以新冠肺炎疫情全球蔓延、国际格局深刻演变为时代背景，聚焦全球互联网发展实践新技术、新应用、新发展、新问题。蓝皮书秉持“四项原则”“五点主张”，面对单边主义、保护主义、虚假信息、网络犯罪、网络安全、数字鸿沟等世界性问题，强调携手构建网络空间命运共同体的重要性和紧迫性。《中国互联网发展报告2020》忠实记录中国互联网发展历程，充分展示中国网信领域所取得的一系列新进展新成就。

二是深入分析新冠肺炎疫情对互联网发展的深刻影响。2020年，突如其来的新冠肺炎疫情深刻影响着世界各国的政治、经济、安全等方方面面，也对互联网发展带来了深远影响，我们在两本蓝皮书中对此进行了阐述。其中，在信息技术、数字经济、电子政务等多个章节集中展现了互联网在抵御疫情冲击、推进复工复产各方面所发挥的重要作用，以提供参考借鉴。同时我们将经历疫情严峻考验带来的启示贯穿全书：人类生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里，各国应当摒弃零和博弈思维，树立你中有我、我中有你的命运共同体意识。

三是系统评估互联网发展的综合水平。连续四年发布世界和中国互联网发展指数指标体系，力图科学、准确、系统地呈现世界各国以及中国各省区市互联网发展的情况。其中，世界互联网发展指数指标体系由6个一级指标、17个二级指标和33个三级指标构成，涵盖基础设施、创新能力、产业发展、互联网应用、网络安全、网络治理等六大关键要素。评价范围选取了48个国家和地区，涵盖五大洲的主要经济体和互联网发展具有代表性的国家。从本次评估结果看，美国和中国的互联网发展依然领先其他国家，欧洲各国的互联网实力强劲且较为均衡，拉丁美洲及撒哈拉以南非洲地区的互联网发展进步显著，其中，美国、中国、德国、英国、新加坡综合排名前五位。中国互联网发展指数指标体系涵盖信息基础设施建设、创新能力、数字经济发展、互联网应用、网络安全和网络治理等6个大方面的评估内容，部分指标借鉴大数据、“互联网+”、工业互联网发展评价体系，进一步优化指标权重。结果显示，综合排名前10位分别是北京、广东、上海、江苏、浙江、山东、四川、福建、天津、重庆。

四是力求全面、准确、客观、公正。在编撰过程中，我们广泛搜集资料、听取意见，向工信部、国家统计局等12个国家部委征集互联网发展的相关素材，并汇总了全国31个省级网信部门梳理的整体情况、基础数据、发展成果。在坚实的数据支撑的基础上，围绕国内外互联网发展的整体框架、态势研判，进一步加大研究分析力度，并广泛听取领域专家学者的意见，兼顾报告内容的理论深度与生动实践，最终形成了目前的报告，体现了我们对互联网发展与治理的探索与思考。但是，因为今年疫情影响，以及研究水平、工作经验和时间关系，《报告》难免或有疏漏不足之处。

(责编：任妍、孙阳)
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