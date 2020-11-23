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夏学平:互联网发展进入变革期 全球互联网发展呈五大特点

2020年11月23日18:18  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月23日电 （记者任妍）11月23日下午，《世界互联网发展报告2020》《中国互联网发展报告2020》在乌镇正式发布。会上，中国网络空间研究院院长夏学平表示，今年以来，新冠肺炎疫情在全球范围内暴发与蔓延，给全球经济社会带来巨大冲击，互联网的重要性愈发凸显，数字经济成为对冲疫情影响、重塑经济体系和提升治理能力的重要力量。互联网在复工复产、经济复苏、社会运转中更是发挥了重要作用。

与往年相比，今年全球互联网发展有哪些新特点、新趋势？夏学平指出，今年全球互联网发展具体主要集中在五个方面：

一是各国加大新型基础设施建设，全球5G网络建设持续推进；二是发展数字经济成为世界各国发展经济、推动经济复苏的重要方向；三是互联网媒体发展更加多元，网络文化更加丰富，网络内容治理愈发受到重视；四是各国持续加强网络安全防护能力，中国提出《全球数据安全倡议》，倡议共同维护数据安全；五是互联网助力世界各国交流与合作，构建网络空间命运共同体理念得到广泛认同。

夏学平表示，世界互联网未来发展方向不确定性也在增加。单边主义和贸易保护主义上升，全球技术创新交流与合作、产业链与供应链遭到限制与破坏；新冠肺炎疫情暴发期间，网上虚假信息与恶意信息大量增长，数据和个人隐私安全令人担忧；信息技术迭代发展中衍生新的治理难题，网络空间军事化态势愈发明显，给互联网国际治理带来更多挑战。

夏学平指出，面对诸多问题挑战，互联网发展进入变革期。疫情下各国对互联网的依赖程度上升，对云端协同与智能化需求增长，将不断加强信息基础设施的建设，互联网相关产业迎来新发展机遇；网络信息内容生产和分发方式将更加多样精细。

同时，各国数字化发展的不均衡可能进一步拉大世界数字鸿沟，全球共享数字化优势的需求更加紧迫；网络空间军事化趋势加剧，世界网络安全形势愈发严峻；国际格局深度调整叠加疫情影响，网络空间治理模式面临调整。

鉴此，夏学平强调，再次号召世界各国应顺应时代潮流，勇担发展责任，共迎风险挑战，坚持“四项原则”“五点主张”，共同推进网络空间全球治理，努力推动构建网络空间命运共同体，让网络空间更好地造福世界人民。

(责编：任妍、孙阳)
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