李欲晓：目前全国已建成5G基站超48万个

人民网北京11月23日电 （记者任妍）11月23日下午，《世界互联网发展报告2020》《中国互联网发展报告2020》在乌镇正式发布。会上，中国网络空间研究院副院长李欲晓表示，今年以来，全方位推动互联网创新发展。中国不断加快网络基础设施建设，5G网络、数据中心等新型基础设施建设发展迅速，目前全国已建成5G基站超过48万个。
谈及今年以来中国互联网发展的建设进程，李欲晓表示，网络信息技术自主可控技术能力逐步增强，5G、操作系统等技术取得突破，人工智能专利申请数量首次超越美国，成为世界第一。数字经济蓬勃发展，产业数字化和数字产业化规模不断扩大，数字经济的总量规模和增长速度位居世界前列，规模为35.8万亿元。信息惠民数字化智能化不断提升，网络扶贫成效显著，“健康码”、“通信大数据行程卡”等政务服务助力疫情防控取得重大战略性成果。
同时，网络内容繁荣发展，网络直播等新业态爆发式增长，满足疫情期间网民生活需求，截至2020年6月，网络直播用户规模达5.62亿。网络安全威胁复杂多变，中国不断完善顶层设计，扩大网络安全产业规模，规模达500-600亿，网络安全保障能力稳步提升。网络空间法治建设进程加快，《民法典》出台，《数据安全法》《个人信息保护法》等重要基础性立法取得重要进展，网络生态治理成效显著。网络空间国际交流合作不断深化，为全球抗疫提供有效支撑，不断创新国际合作与交流的形式和方式，元首网络外交成为常态。
李欲晓指出，一年来，中国不断向世界展示互联网发展的中国担当和中国贡献。
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