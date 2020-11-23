“5G+AI”辅助诊断系统助力基层能力建设

21日上午，健康扶贫·掌上彩超设备及5G+AI辅助诊断系统捐赠活动在河北省行唐县举行。
活动中，全国结核病攻坚项目联合工作组动员社会力量为河北省行唐县20家县级医院、乡镇卫生院和300个村卫生室捐赠320台价值4800万元的便携式彩色B超设备及5G+AI超声辅助诊断系统。（牛广文）
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