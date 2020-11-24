前10月电信业务量增18.7%

本报北京11月23日电 （记者韩鑫）工信部近日对外公布的通信业经济运行情况显示：今年1—10月，我国电信业务收入稳步增长，累计完成收入11323亿元，同比增长3.3%，增速较1—9月提高0.1个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为12271亿元，同比增长18.7%。

分业务来看，固定通信业务收入较快增长，移动通信业务收入降幅继续收窄。1—10月，三家基础电信企业实现固定通信业务收入3872亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期提高2个百分点；实现移动通信业务收入7451亿元，同比下降0.5%，降幅较1—9月收窄0.1个百分点。数据及互联网业务收入平稳增长，支撑电信业务收入稳步增长，1—10月，三家基础电信企业完成相关业务收入分别为1923亿元和5180亿元，同比增长7.3%和2.5%。此外，互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务收入增势突出，有力推动电信业务收入增长。1—10月三家基础电信企业共完成固定增值业务收入1433亿元，同比增长22%。

《 人民日报 》（ 2020年11月24日 11 版）

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