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国家能源局：前10月电源工程投资增47.1%

2020年11月24日07:56  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京11月23日电  （记者丁怡婷）国家能源局近日发布的全国电力工业统计数据显示，1—10月，全社会用电量同比增长1.8%，第三产业用电增速由负转正；全国发电设备累计平均利用小时3064小时，其中水电、核电和风电设备利用小时同比增加，火电利用小时同比降低。

　　1—10月，全国新增发电装机容量8540万千瓦，比上年同期多投产1422万千瓦。其中，水电889万千瓦、火电3496万千瓦、核电112万千瓦、风电1829万千瓦、太阳能发电2188万千瓦，除核电外，其它发电类型新增装机容量均同比增加。

　　与此同时，电源完成投资同比增长，其中可再生能源发电完成投资增长较快。1—10月份，全国电源工程完成投资3471亿元，同比增长47.1%。其中，水电712亿元，同比增长10.9%；火电377亿元，同比下降25.4%；核电259亿元，同比下降0.4%；风电1835亿元，同比增长126.7%。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月24日 11 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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