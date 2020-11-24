广电总局：加强网络秀场直播和电商直播管理

本报北京11月23日电 （记者刘阳）为加强对网络秀场直播和电商直播的引导规范，强化导向和价值引领，营造行业健康生态，防范遏制低俗庸俗媚俗等不良风气滋生蔓延，国家广电总局日前下发《国家广播电视总局关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》。通知规定，网络秀场直播平台要对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理。未实名制注册的用户不能打赏，未成年用户不能打赏。

通知规定，网络秀场直播平台、电商直播平台要坚持社会效益优先的正确方向，促进网络视听空间清朗。现阶段相关平台的一线审核人员与在线直播间数量总体配比不得少于1∶50。要切实采取有力措施不为违法失德艺人提供公开出镜发声机会，防范遏制炫富拜金、低俗媚俗等不良风气滋生蔓延。网络秀场直播平台要对直播间节目内容和对应主播实行标签分类管理，按“音乐”“舞蹈”“唱歌”“健身”“游戏”等进行分类标注。对于多次出现问题的直播间和主播，应采取停止推荐、限制时长、排序沉底、限期整改等处理措施。平台应对用户每次、每日、每月最高打赏金额进行限制。

《 人民日报 》（ 2020年11月24日 12 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)