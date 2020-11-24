主要指标依然稳健 中国债市稳健格局不会改变

11月21日，国务院金融稳定发展委员会（简称金融委）第四十三次会议召开，研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。会议指出，中国债券市场改革开放不断深化，服务实体经济功能持续增强，市场整体稳健运行。近期违约个案有所增加，是周期性、体制性、行为性因素相互叠加的结果。要坚持稳中求进工作总基调，按照市场化、法治化、国际化原则，处理好促发展与防风险的关系，推动债券市场持续健康发展。

多位分析人士指出，未来，随着监管措施不断落地与宏观经济进一步向好，中国债券市场总体稳健向好的格局不会发生改变。

主要指标依然稳健

债券，是债务人为筹集资金，按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。如何看待近期债市的违约情况？中欧国际工商学院教授巫和懋、林佳等学者分析，受新冠肺炎疫情影响，全球经济增长与企业资金流动性的下降导致大量公司的信用评级出现下调。相对而言，中国国内债券违约率远低于世界其他国家，不宜为此恐慌或过度反应。

从一系列主要数据指标来看，中国债券市场整体依然保持了稳健的格局：截至2019年末，全国建立债委会约2万家，实施市场化法治化债转股1.4万亿元；今年10月份，债券市场共发行各类债券4.8万亿元……

中国人民银行最新发布的《中国金融稳定报告（2020）》显示，最近三年，我国累计处置不良贷款5.8万亿元，超过之前8年处置额的总和。同时，有序打破债券市场刚性兑付，不断完善债券违约处置机制，推出到期违约债券转让机制，丰富债券违约处置工具，稳妥应对大型企业债券违约风险。

“债券市场出现个别企业违约情况是正常的，并不意味着债券市场整体出现了大面积系统性风险或者信用收缩。近期违约个案，一方面暴露出了相关企业自身所存在的经营管理问题，另一方面也再次提醒广大市场参与者，债市整体稳健，并不代表‘刚性兑付’不会被打破。”北京师范大学“一带一路”学院研究员万喆说。

制度篱笆不断扎牢

针对新风险点，金融委会议明确要求，金融监管部门和地方政府要从大局出发，落实监管责任和属地责任，督促各类市场主体严格履行主体责任，建立良好的地方金融生态和信用环境。同时，秉持“零容忍”态度，依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法违规行为，严厉处罚各种“逃废债”行为，保护投资人合法权益。

“总体看，企业债券的风险防范情况较好，累计违约率处于公司信用类债券的最低水平，违约处置率处于公司信用类债券的最高水平。”国家发改委新闻发言人孟玮说。

孟玮表示，下一步，在应对债务风险以及违约处置方面，国家发改委将重点在三个方面加大工作力度：一是加强监管，做好区域内企业债券监管工作；二是强化协同，加强信息披露、加强统一执法；三是抓早抓小，建立早识别、早预警、早发现、早处置的风险防控工作体系。

“如果相关企业在处理债券逾期或违约的过程中存在不合法不合规甚至恶意‘逃废债’等行为，就需要监管及时干预、澄清事实，以避免市场形成‘流动性紧缩’的错误预期。可以说，此次金融委会议的定调十分及时、部署细致周到，有利于债市继续保持稳定向好的预期。”万喆对本报记者说。

经济提供坚实支撑

债券市场的良性发展，既取决于制度建设，更依托于实体经济。面对疫情考验，中国经济呈现稳定转好态势，前三季度实现了正增长，持续释放出积极信号。

在需求方面，“线上”与“线下”不断融合，迸发出旺盛的消费活力。今年“双11”期间，苏宁易购线上订单量增长75%，家乐福到家服务订单量同比增长420%……

在供给方面，越来越多的企业聚焦新技术、新场景、新应用，抢抓高质量发展机遇。据企业征信机构“企查查”发布的《2020中国新基建大数据分析报告》显示，2015年以来，5G相关企业每年新增注册量从2629家增长到5703家，年复合增长率达到21.36%。

“今年以来，中国出台了一系列稳定宏观经济的具体措施，特别是减税降费让企业得到了实实在在的好处。接下来，监管部门和金融机构应该进一步对陷入资金困难的企业加以甄别，对于确实有潜力、需要时间恢复的企业给予一定的周转安排；同时，相关企业自身也要拿出行动，靠自身努力化危为机，重回增长轨道。”天津财经大学经济学院教授丛屹对本报记者说。

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